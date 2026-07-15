Calendario Anses: cuándo cobro la AUH en julio 2026 si mi DNI termina en 2

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cuyo DNI finaliza en 2 perciben sus haberes el lunes 13 de julio . Así lo indica el calendario de pagos para el séptimo mes del año que difundió la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) , que incluye las fechas de cobro de todas las prestaciones sociales que distribuye el organismo previsional.

En julio, las prestaciones sociales tienen un reajuste del 2,15% , en concordancia con la inflación registrada en mayo, que fue del 2,1% . Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales , y eso arroja el valor exacto actualizado.

El calendario de pagos para la Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo en julio es el siguiente, según la terminación del DNI:

Los titulares percibirán los siguientes importes en julio, con la actualización del 2,15%:

El 20% restante queda retenido hasta que se presente la Libreta AUH , con el fin de acreditar la asistencia escolar y sanitaria de los menores.

Esta asignación está dirigida a los siguientes grupos poblacionales:

La AUH está destinada a madres, padres o tutores que convivan con menores de 18 años y cumplan determinados requisitos. Actualmente, la prestación llega a cerca de 2,5 millones de familias y beneficia aproximadamente a 4,3 millones de menores .

Fuente: La Nación