Un hombre murió tras atragantarse con un chipá mientras esperaba en una sucursal bancaria de Misiones

Un hombre que había concurrido a un banco de Posadas para retirar una tarjeta de débito, murió al atragantarse con un trozo de chipá . Pese a que fue rápidamente asistido por agentes bancarios, que lograron que expulsara el alimento, el hombre falleció en el lugar .

Domingo Celestino Silva , de 71 años, había llegado poco después de las 9 de este martes a la entidad bancaria del microcentro de la capital de Misiones .

Antes de ingresar había comprado un chipá, producto típico del Nordeste y Paraguay. Mientras aguardaba el llamado, el hombre comenzó a ingerir el panificado, cuando imprevistamente un trozo del alimento le obstruyó de forma accidental la tráquea , impidiéndole respirar.

Los pedidos de auxilio alertaron al personal de seguridad del banco Macro y agentes policiales, que fueron los primeros en acudir en su auxilio, aplicando maniobras de Heimlich para que expulsara el trozo de chipá .

La Policía recibió un llamado del banco alertando sobre una persona descompensada. Cuando los agentes arribaron al lugar, personal de seguridad les informaron que ya habían desobstruido las vías respiratorias pero que el hombre se encontraba inconsciente .

Unos minutos más tarde arribó una ambulancia con paramédicos, que durante varios minutos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El trabajo del equipo de salud se prolongó durante varios minutos, sin el resultado esperado.

Tras confirmarse el deceso, el juez de Instrucción Miguel Mattos llegó al lugar junto a la médica policial, que certificó que el deceso se produjo por “paro cardiorrespiratorio no traumático, obstrucción por cuerpo extraño ”.

El magistrado dispuso que el cuerpo de Silva fuera llevado a la Morgue Judicial hasta tanto los familiares pudieran tramitar el servicio fúnebre.

En el lugar se le tomó declaración a los empleados de seguridad y bancario y los agentes de la Dirección de Cibercrimen realizaron una copia de las imágenes de cámaras, para corroborar el hecho.

Fuentes vinculadas a la investigación dijeron que la víctima llegó sola al banco y descartaron que previamente haya tenido algún tipo de discusión con los empleados del lugar.

Fuente: Clarín