VIDEO: los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en Argentina vs. Inglaterra en el Mundial 2026

Argentina dio vuelta el marcador en los últimos cinco minutos, con fútbol y épica, y se impuso por 2-1 a Inglaterra en Atlanta por la segunda semifinal del Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá. Así, el domingo jugará su tercera final en el máximo torneo de selecciones en los últimos cuatro certámenes, tras ser subcampeón en Brasil 2014 y consagrarse en Qatar 2022.

Tras el impacto que significó el gol de Anthony Gordon para el 1-0 de Inglaterra, el equipo albiceleste jugó mejor y llegó al empate con un zapatazo desde afuera del área de Enzo Fernández , a cinco minutos de cumplirse los 90 reglamentarios.

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Y de inmediato, tras un segundo tiro de Alexis Mac Allister que dio en el palo, Lautaro Martínez conectó un centro desde la derecha para poner en ventaja a Argentina en el segundo minuto de descuento, tras el envío de Lionel Messi.

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Ahora, la Argentina se medirá en Nueva Jersey el domingo, a las 16 (hora argentina), con España, que en la tarde del martes dejó en el camino en la primera semifinal a Francia al derrotarla por 2-0. La Finalissima que no se disputó será el duelo que defina la Copa del Mundo 2026.

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Fuente: La Nación