The Washington Post dedicó un editorial a los resultados del gobierno de Milei

El diario estadounidense The Washington Post volvió a dedicar un editorial al presidente Javier Milei y destacó el rumbo económico del Gobierno, al tiempo que vinculó esa evolución con la reciente mejora en la calificación crediticia de la Argentina otorgada por Moody’s.

Publicada el sábado, la columna lleva el título “ El renacimiento de la Argentina continúa ” y sostiene que las perspectivas económicas del país siguen mejorando, un escenario que, según el periódico, comenzó a atraer nuevamente el interés de los inversores.

“El mensaje de las agencias de calificación es que las reformas orientadas al mercado del presidente Javier Milei están funcionando ”, expresó la publicación. La semana pasada, Moody’s subió las notas de emisor de largo plazo en moneda local y extranjera de Caa1 a B3 y, además, mejoró la perspectiva de la Argentina de “estable” a “positiva” .

Esta decisión se sumó a las mejoras que ya habían sido dispuestas previamente por Fitch Ratings y S&P Global Ratings .

El periódico recordó que, cuando Milei asumió la Presidencia en diciembre de 2023, la Argentina era considerada un país con un riesgo de incumplimiento muy elevado. “Menos de tres años después, la Argentina superó su calificación de ‘altamente problemática’ y ya no posee una de las deudas más riesgosas del mercado global”, subrayaron y afirmaron que la “ambición de Milei” es alcanzar una calificación de grado de inversión en un plazo de aproximadamente cinco años.

Según el editorial, la mejora de la nota crediticia no responde a “la magia ni la suerte”, sino al proceso de estabilización económica. En ese sentido, citó la explicación de Moody’s, que sostuvo que la estabilización macroeconómica “superó la fase de ajuste inicial y se consolidó como una mejora más duradera de los fundamentos crediticios”.

“El auge de las exportaciones también mejoró las perspectivas del país, en parte gracias a la expansión del sector energético “, resaltaron, en línea con lo que dijo el presidente Milei durante su discurso en la inauguración de la Rural este domingo, cuando afirmó que el crecimiento del sector energético y la minería será lo que financiará la quita de retenciones al campo.

En el tramo final, The Washington Post puso el foco en la desaceleración de la inflación. Recordó que, cuando Milei llegó a la Casa Rosada, la inflación mensual rondaba el 25% , mientras que en junio de este año fue del 1,9% , según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

“Milei también abordó los persistentes déficits fiscales del país y registró un modesto superávit apenas un año después de su investidura", celebraron en alusión al ajuste del gasto público que se implementó en la Argentina desde que asumió Milei y que, según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), equivale a unos US$67.000 millones en los últimos 26 meses , cerca del 10% del PBI.

El editorial concluyó con una valoración favorable del programa económico del Gobierno: “ Esto mejora la vida de los argentinos . Además, ofrece un modelo para otras economías estancadas que buscan recuperarse”.

Fuente: La Nación