Confirmaron el procesamiento de uno de los franceses acusados de traficar cocaína a Europa

La Sala “A” de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó el procesamiento, la prisión preventiva y el embargo de bienes de Isaac Ben Daoude , uno de los franceses acusados del intento de enviós de cocacína en encomiendas a Europa , vía Ezeiza, indicaron fuentes judiciales a Infobae.

A diferencia de su compatriota, Ahmed Adda Belkocir , quien reconoció la maniobra y trató de desvincular a su supuesto cómplice, Ben Daoude había apelado la medida impuesta por el juez Marcelo Aguinsky , en la causa por tentativa de contrabando de exportación agravado de sustancia estupefaciente y el uso de documentos públicos apócrifos.

La resolución de la Cámara , dictada por los jueces Carolina Robiglio y Pablo Daniel Bertuzzi , mantuvo el temperamento de Aguinsky al considerar que existen elementos de prueba suficientes que vinculan a Ben Daoude con los hechos investigados. El fallo también confirma el embargo por $1.481.844.000.

La causa involucra el intento de exportar alrededor de 36,7 kg de cocaína, divididos en tres encomiendas, a Francia y Bélgica mediante el uso de documentación falsa y métodos de ocultamiento sofisticados (como el uso de localizadores electrónicos y símbolos idénticos en los paquetes), así como la tenencia de otros 12,8 kg de cocaína hallados en un departamento de Palermo y el empleo de documentos apócrifos.

Aunque Belkocir aseguró que su compañero desconocía las verdaderas intenciones de sus movimientos durante su estadía en Buenos Aires, la Cámara señaló que, al evaluar la responsabilidad de Ben Daoude, es necesario analizar los elementos probatorios en forma integral y no aislada, atendiendo a la correlación y concordancia entre ellos.

En primer lugar, hicieron hincapié en la coincidencia de viajes y alojamientos con el coimputado: Daoude y Belkocir (principal sospechoso y acusado de despachar las encomiendas) coincidieron reiteradamente en Argentina , incluyendo viajes de ingreso y egreso, y compartieron domicilio durante gran parte de la estadía donde se prepararon o enviaron las encomiendas.

Ambos viajaron juntos desde y hacia Francia , y también hacia Uruguay, donde fueron detenidos. Sus pasajes fueron pagados con la misma tarjeta de crédito .

En los lugares de residencia compartida (particularmente en la Av. Juan B. Justo y la calle Cuba, en los barrios de Palermo y Belgrano, respectivamente), se hallaron documentos apócrifos con la foto de Ben Daoude y de Belkocir , y evidencia que vincula a ambos con la planificación y ejecución de la maniobra.

El allanamiento al departamento de la Av. Mansilla, también en Palermo, que fue alquilado casi simultáneamente al envío de las encomiendas, permitió secuestrar 12,8 kg de cocaína utilizando metodologías y simbología idénticas a los envíos postales detectados y que fueron objeto de una entrega vigilada a cargo de la División Narcotráfico Metropolitana de la DGA-ARCA, junto a efectivos de la PSA.

Al mismo tiempo, se secuestraron varios documentos de identidad y licencias de conducir presuntamente falsos , con la fotografía de Ben Daoude bajo distintos nombres, hallados precisamente en la habitación utilizada por él.

También se halló documentación similar vinculada a Belkocir , configurando un patrón de ocultamiento de identidad para facilitar la evasión o entorpecimiento de la investigación.

En su indagatoria, Daoude había asegurado que su presencia en el país se debía a que pretendía establecerse con su familia en Buenos Aires. Sin embargo, el fallo resalta que carece de lazos familiares, laborales o sociales comprobables en Argentina , contradiciendo su versión. El contrato de alquiler de su domicilio fue firmado bajo identidad falsa.

Para los camaristas, la tenencia y uso de documentación apócrifa, sumada a la posibilidad de movilizarse internacionalmente y la gravedad del delito, reforzó el riesgo procesal de fuga.

Por otro lado, aunque Belkocir afirmó que Ben Daoude no intervino en las operaciones, la Cámara consideró que esta declaración carecía de respaldo objetivo y contradecía el resto de la evidencia.

La defensa de Ben Daoude alegó que su relación con Belkocir era casual y que no participaba en las maniobras delictivas. Sin embargo, la Cámara consideró que la cantidad y calidad de indicios (viajes conjuntos, alojamiento compartido, documentación apócrifa, interrelación temporal entre la permanencia en domicilios y los hechos, y hallazgo de droga en lugares alquilados por los involucrados) hacen inverosímil la versión exculpatoria, al menos con el nivel de certeza requerido en esta etapa.

De esta manera, entendieron que existen suficientes elementos para presumir, de manera provisoria, que actuó coordinadamente con el coimputado Ahmed Adda Belkocir en una maniobra internacional de contrabando de cocaína, recurriendo a documentos falsos y el uso de métodos sofisticados de envío y ocultamiento. La ausencia de arraigo y el riesgo concreto de fuga justifican además mantener la prisión preventiva.

Con este paso procesal, las fuentes aseguraron que la causa está en condiciones de ser elevada a juicio, mientras esperan respuesta de las autoridades francesas respecto al tercer apresado en el aeropuerto de París.

Fuente: Infobae