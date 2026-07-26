Temporal de nieve en Neuquén: una nena de 9 años murió luego de que la camioneta en la que viajaba cayera a un arroyo

Una nena de 9 años murió luego de que la camioneta en la que viajaba junto a su padre se despistara y terminara dentro de un arroyo sobre la Ruta Nacional 237, en Neuquén.

El accidente ocurrió pasadas las 16 del viernes, a la altura del kilómetro 1.560, en la zona de Chacabuco o Limay Chico, en una jornada marcada por las bajas temperaturas y las nevadas.

De acuerdo a lo informado por los investigadores, la víctima falleció en el lugar, mientras que su padre fue asistido por personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). En un primer momento fue trasladado a un centro de salud municipal de Bariloche y luego derivado, por su obra social, a una clínica privada.

Por otra parte, el cuerpo de la menor fue trasladado a la ciudad de Neuquén y enviado a la Morgue Judicial, donde este sábado se le practicó la autopsia.

Tras el siniestro, el tránsito sobre la Ruta 237 no debió ser interrumpido. La circulación permaneció habilitada mientras los equipos de emergencia y los peritos trabajaban en el lugar para asistir a las víctimas y relevar la escena.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la Renault Duster circulaba desde Bariloche con destino a Collón Curá cuando, por motivos que aún se investigan, se salió de la calzada en el sector del arroyo Limay Chico.

Los investigadores creen que el vehículo no habría volcado antes de caer al curso de agua, sino que siguió de largo. Esta reconstrucción difiere de las primeras versiones que señalaban que la camioneta había volcado antes de precipitarse al agua. La mecánica del accidente todavía no fue establecida y forma parte de las pericias que se encuentran en marcha.

“Al parecer, el vehículo no dio un tumbo, sino que se despistó y pasó por el lateral derecho del puente, terminando dentro del arroyo”, especificó el comisario Inspector Miguel Ángel Poblete, Coordinador Operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, a LM Neuquén.

Los investigadores tampoco pudieron determinar hasta el momento si el vehículo perdió el control tras morder la banquina, que presentaba acumulación de nieve .

“Al llegar personal policial del Departamento Nahuel Huapi, en primera instancia, ya un hombre había sido trasladado por el SIEN hacia la ciudad de Bariloche, y se constata la presencia del cuerpo sin vida de una menor de edad. Al parecer había sido asistida previamente por personas que habrían presenciado el siniestro ”, relató el comisario.

El hombre, actualmente, continúa internado en sala general y según el último parte médico se encuentra consciente y en buen estado general. De acuerdo a lo especificado, sufrió un cefalohematoma en el cráneo y una fractura vertebral a la altura de la vértebra dorsal D11, motivo por el que sigue bajo observación para controlar su evolución.

“Testigos dicen que vieron el cuerpo a unos 20 metros de donde estaba el vehículo y él del otro lado sentado. Se ve que en estado de shock o inconsciencia el padre sacó a su hija del auto hacia la orilla”, completó Poblete.

Fuente: TN