Rescataron a un zorro y a un cachorro de jabalí que vivían atados en una casa en Corrientes

Un operativo realizado por la Policía Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá , en la provincia de Corrientes , terminó con el rescate de un zorro y un cachorro de jabalí que permanecían en cautiverio en una casa del barrio Yagua Rincón .

La intervención se llevó a cabo en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional Nº 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre .

Todo comenzó a partir de una denuncia de los vecinos, que aseguraron que el hombre tenía animales silvestres atados en el patio delantero de su casa .

Los policías montaron un operativo encubierto para comprobar si la denuncia era cierta. Después de ver el estado en el que estaban los animales, la Fiscalía Rural ordenó un allanamiento que permitió secuestrar a los ejemplares.

Durante el operativo, los efectivos encontraron al zorrito atado con una soga y al cachorro de jabalí dentro del predio .

El rescate contó con la participación de un médico veterinario policial y personal de Recursos Naturales .

El zorro quedó bajo resguardo de los profesionales de Fauna, mientras que el jabalí fue trasladado a la Unidad Especial hasta que se defina su destino final.

Por disposición de la Fiscalía Rural, el hombre fue imputado en la causa por la tenencia ilegal de fauna silvestre.

Fuente: TN