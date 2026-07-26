Denuncian un envenenamiento masivo de perros en Bolívar: todos con los mismos síntomas de vómitos, convulsiones y muertes rápidas

La ciudad bonaerense de Bolívar se encuentra en alerta, tras la detección de al menos cuatro perros envenenados en el último mes. Según indicó una asociación protectora de animales, ya había un antecedente de mayo que dejó más de una decena de muertes. En todos los casos, la sintomatología es la misma y los animales fallecen en minutos.

El primer perrito envenenado fue encontrado el 15 de julio alrededor de las 15.30, minutos antes de la semifinal entre Argentina e Inglaterra. En animal apareció en la zona de Avenida 25 de Mayo y Uriburu. A ese caso, este sábado por la mañana se sumaron otros tres en una zona cercana. Pero en mayo ya había advertido por otras 13 intoxicaciones que dejaron 11 animales muertos.

Los proteccionistas indican que en todos los casos los animales presentan los mismos síntomas: vómitos, tambaleos, convulsiones y una muerte que llega en minutos. Además, advierten que cerca de las víctimas de cuatro patas se encontraron restos de comida.

Según reportó el refugio y organización protectora de animales Sapaab, no se trata de casos aislados, ya que reciben nuevas denuncias de hechos similares casi todos los días.

Por ese motivo, piden justicia por los animales y solicitan la ayuda de los vecinos para conseguir cámaras de la zona que hayan captado a los responsables de los envenenamientos y que les permitan identificar a los responsables. Además, desde la sociedad protectora advirtieron por el riesgo que representa la situación para mascotas y niños.

"Venimos recibiendo avisos casi a diario. No podemos vivir así, no pueden seguir matando sin ningún tipo de remordimiento", anunciaron desde Sapaab este sábado a través de sus redes sociales.

La asociación protectora convocó a una marcha para el martes 28 de julio a las 13 en el Centro Cívico de la ciudad, con el objetivo de repudiar los envenenamientos e intentar concientizar para evitar más muertes y ubicar a los responsables.

El caso recuerda a otro ocurrido casi un año atrás en los barrios de Belgrano y Las Cañitas , en Capital Federal. Al igual que en esa ocasión, los animales sufrieron cuadros graves de intoxicación y una muerte casi instantánea. Por ese motivo,

Dos dogos atacaron brutalmente a otro perro de menor tamaño este viernes en la intersección de las calles 12 de Octubre y Claveles, en el barrio San Martín de Comodoro Rivadavia. El animal fue rescatado por una vecina que logró apartarlo y pidió ayuda por redes.

A través de una cadena solidaria, los vecinos de la zona consiguieron un vehículo para trasladar de urgencia al perro a una veterinaria. Sin embargo, el animal había perdido mucha sangre e incluso sufrió daño neurológico y murió poco después.

Luego de conocerse la noticia, los vecinos de la zona expresaron su indignación en redes y advirtieron por la ferocidad de los animales, que tendrían dueño y suelen deambular sueltos por el barrio lo que, destacaron, representa un riesgo no solo para otros animales, sino también para niños y adultos.

Desde una asociación proteccionista que había encabezado una colecta para afrontar los gastos veterinarios indicaron que avanzarán con una presentación formal ante las autoridades para que se investigue la responsabilidad del dueño de los perros y se adopten medidas que eviten nuevos ataques. "Hoy fue él, pero mañana puede ser otro animal o una persona . Esto no puede quedar así", enfatizaron.

Fuente: Clarín