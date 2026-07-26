Cómo es por dentro la casa de 37 metros en la que vive Elon Musk

Elon Musk hizo historia al convertirse en uno de los pocos trillonarios del mundo. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, su fortuna alcanzó aproximadamente US$1,05 billones tras la salida a bolsa de SpaceX en la Bolsa de Nueva York .

Sin embargo, años antes de este hito sin precedentes, el empresario declaró haber tomado una decisión inusual para alguien que amasó una de las mayores fortunas del mundo: vender una gran parte de sus propiedades inmobiliarias y mudarse a una pequeña casa prefabricada.

En 2021, el empresario decidió intercambiar parte de su patrimonio inmobiliario por una casa prefabricada valorada en US$50.000 . En aquel entonces, descrito como el tercer hombre más rico del mundo y director ejecutivo de SpaceX y Tesla, el multimillonario declaró que buscaba un estilo de vida más sencillo , acorde con el minimalismo.

La residencia elegida por Musk fue una Boxabl Casita, un modelo prefabricado de 37 metros cuadrados ubicado en las instalaciones de pruebas de SpaceX en Boca Chica , Texas, Estados Unidos. Se mudó allí acompañado de su entonces esposa, la cantante Grimes, y el hijo menor de la pareja, X Æ A-XII.

La casa cuenta con sala de estar, dormitorio, cocina y baño. Según información del sitio web Teslarati, la estructura es tan ligera que puede ser remolcada por un Tesla Model X.

La propiedad está ubicada cerca del área donde SpaceX estaba desarrollando el cohete gigante Super Heavy, uno de los principales proyectos de la compañía en ese momento.

El cambio se produjo después de que Musk anunciara en 2020, a través de su perfil de Twitter, su intención de vender casi todos sus bienes inmuebles . Según dijo, el objetivo era adoptar una vida sencilla, con un estilo minimalista y sin lujos.

Desde entonces, el empresario se deshizo de varias propiedades. Cuatro casas contiguas ubicadas en Bel Air, California, se vendieron por US$61,8 millones. Además, otras dos propiedades generaron ventas por US$36 millones. Musk vendió una casa valorada en US$4 millones en 2019.

No existe información pública que confirme si Elon continúa pasando la mayor parte del tiempo en la misma residencia actualmente.

Según datos presentados por Bloomberg, la fortuna de Musk supera ahora la suma de las fortunas de Jeff Bezos, fundador de Amazon, y los cofundadores de Google, Larry Page y Sergey Brin . En conjunto, sus fortunas se estiman en alrededor de US$849.000 millones.

Fuente: La Nación