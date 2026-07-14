“¿Te va un cheto botinero bien obediente?”: pedían fotos íntimas a juveniles de Independiente a cambio de plata

"Me dijo que era un 'botinero', que ayudaba a los jugadores que querían ser profesionales", contaron las víctimas de dos adultos que usaban perfiles falsos de redes sociales para contactar adolescentes de entre 13 y 17 años, que jugaban al fútbol en las divisiones juveniles. Les ofrecían transferencias a cambio de fotos y contacto de otros chicos.

Los acusados, un docente de Geografía de secundaria en Ituzaingó y Morón, y un empleado del Ministerio de Salud de la Nación fueron detenidos a fines de mayo luego de que el Club Atlético Independiente y los padres de las víctimas denunciaran la maniobra. Ahora, según reveló Primer Plano , el Juzgado de Garantías N° 4 de Avellaneda-Lanús, dictaminó la prisión preventiva para los dos: seguirán detenidos hasta que llegue la instancia de juicio.

A fines de mayo la Dirección de Investigaciones Cibercrimen de la Policía bonaerense, en una investigación encabezada por la UFI Nº 2 de Avellaneda-Lanús detuvo a Martín Eduardo Diez , de 41 años y Gustavo Aníbal Bautista , de 52.

"Me preguntó si tenía novia, yo le dije que sí, que no estaba soltero y me dijo 'qué aburrido', porque a él le justaba pagarle strippers o prostitutas a los jugadores. Y me preguntó si, cuando estaba soltero, estaba de p... y le dije que no, que era menor", declaró uno de los adolescentes.

De acuerdo a las conversaciones que presentaron los jóvenes, sus padres y autoridades de la pensión externa del club, además de exigirles fotos a cambio de transferencias los acusados les pedían contacto con otros compañeros para extender la red de abusos.

"Y después me dijo que le avise si conseguía futbolistas de AFA o Nacional B, que me daba 5.000 pesos por cualquier chico que consiga . 'Arqueros no', me dijo. Y de 19 años para abajo y fundamental 'bien marcaditos', me puso", relató uno de los testigos.

Además, aseguró que le indicaba cómo acercarse a sus compañeros: "'Preguntá más que nada en Instagram', y me mandó que tenía que poner 'te va un cheto botinero bien obediente que te paga cosas por semana' y eso se lo tenía que mandar a mis contactos futbolistas. Yo nunca lo mandé", relató.

Battista le transfirió 30.000 pesos a un niño de 13 años , jugador federado de las divisiones Inferiores, a cambio de que le consiguiera nuevos contactos de sus compañeros y le enviara fotos de las cosas que se compraba con el dinero que le enviaba.

Si bien hubo más de 10 hechos denunciados , Diez y Battista fueron detenidos por tres hechos cada uno.

Según fuentes de la investigación, Battista habría concretado 17 transferencias entre enero y abril de 2026, todas a menores de edad.

En otro hecho, los acusados se hacían pasar por chicas para pedirles fotos y videos sexuales. Además, les entregaba dinero apenas empezaban a conversar para iniciar el diálogo.

" Bueno, te puedo dar 10 mil por semana ¿qué decís? ", los incitaba en las conversaciones.

Una madre, alertada por su hijo, inició una conversación con los agresores. "...el 18 de abril de 2026, a mi me cae la ficha de lo que estaba pasando. Antes me había comentado mi hijo que una mujer lo había contactado por Instagram diciendo que quería ser su 'botinero', que son personas que les dan dinero a los jugadores de fútbol, sin pedir nada a cambio", contó una mamá que le dijo a su hijo que le diera su teléfono a la persona que lo contactó por Instagram.

En su declaración, explicó que tenía una foto de una mujer en el perfil y que, cuando le contó, le respondió a su hijo: "Nadie te regala nada sin pedir nada a cambio, no le des bola, dale mi numero de teléfono y que me llame a mi".

La mujer tuvo un intercambio con el abusador haciéndose pasar por su hijo. Le transfirió 30 mil pesos. Y cuando detectó que estaba haciendo capturas de pantalla eliminó la cuenta y dejó de escribirle.

-Bien. ¿Me explicas de qué se trata?

-Botinero es un tipo que le pasa plata a futbolistas, por lo general juveniles sin nada a cambio.

-Edad. Esperá. Quiero saber más de vos.

Ese diálogo lo habría mantenido Battista con un niño de 13 años al que luego le envió un video de otro chico de la pensión de 17 años.

Luego le ofreció "más" a cambio de facilitarle otros futbolistas. "Te ganás una comisión si me aceptan. Vos les contás de mí y si me aceptan te ganás 3.000 por cada uno que me acepte como botinero".

El juez Hugo Lladó convirtió la detención en prisión preventiva por los delitos de captación por medios tecnológicos de menores de edad con el propósito de cometer delitos contra la integridad sexual reiterado en dos hechos, en concurso real con corrupción de menores para Battista.

Y, para Diez, por captación por medios tecnológicos de menores de edad con el propósito de cometer delitos contra la integridad sexual en concurso real con corrupción de menores de edad con el propósito de cometer delitos contra la identidad sexual.

Además en los dispositivos secuestrados encontraron fotos y videos de adolescentes. Incluso búsquedas online de fotos de menores de edad.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín