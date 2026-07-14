Encontraron un cuerpo calcinado dentro de un carro en Fuerte Apache

Un cuerpo completamente calcinado fue encontrado este lunes dentro de un carro de mano en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache , en Ciudadela.

El hallazgo se produjo en las cercanías del sector conocido como Nudo 6, dentro del complejo habitacional ubicado en el partido bonaerense de Tres de Febrero. Las autoridades intentaban identificar a la víctima y determinar si su deceso tuvo algo que ver con un suceso violento registrado en las horas previas.

Según publicó SM Noticias , el episodio ocurrió a unos cien metros de una comisaría, frente al Club Santa Clara. Testigos consultados por ese medio relataron que un recolector de materiales observó el carro en llamas e intentó acercarse para revisar su contenido. Al mover la estructura, halló el cadáver.

Al parecer, la víctima es un hombre de entre 25 y 30 años que presentaba una lesión compatible con un disparo de arma de fuego en la cabeza. De todas formas, las pericias entregarán más precisiones y confirmaciones sobre este punto.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 del Departamento Judicial de San Martín. Los trabajos periciales incluyeron la búsqueda de datos que permitan saber cómo se originó el fuego y si fue provocado de manera intencional.

Otro de los puntos centrales de la investigación pasa por las cámaras de vigilancia instaladas en la zona. En ese sentido, los investigadores analizan registros obtenidos de distintos dispositivos. De acuerdo con información incorporada al expediente, algunas grabaciones mostrarían a dos personas trasladando el carro antes de que se iniciara el incendio.

En paralelo, vecinos del complejo habitacional aseguraron que durante la madrugada se escucharon numerosos disparos en distintos sectores del barrio . Según esos testimonios, se habría producido un enfrentamiento entre grupos que mantienen disputas por actividades vinculadas a la venta de drogas.

Ante este panorama, una de las hipótesis sobre las que avanza la investigación acerca del móvil del crimen es un presunto ajuste de cuentas .

Fuente: Clarín