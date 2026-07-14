Insaurralde vio el partido de la Selección con el hermano de un juez que lo investigó por el Yategate

Martín Insaurralde vio el partido entre Argentina y Suiza, por los cuartos de final de Mundial, en el mismo living que el hermano de un juez que lo investiga en la causa por el Yategate. También compartió el sábado con el empresario Rodrigo Fernández Prieto y con el financista libertario Juan Nápoli, entre otros.

La información, chequeada por Clarín a partir de fuentes que conocen a varias de las personas que estuvieron en la casa del Fernández Prieto, ratifica que entre los asistentes estaba Ricardo "Ricky" Lemos Arias , empresario platense que es hermano de un juez clave de la Provincia.

Se trata de Roberto Lemos Arias , integrante de la Cámara Federal de La Plata, que ya tuvo que intervenir en diferentes ocasiones en el expediente denominado "Yategate", en etapas en la que ofició de subrogante de la Sala 3, siendo él titular de la 1.

Según fuentes cercanas al magistrado ya no lo hace porque en esa sala fue designado otro camarista y, cuando le tocó hacerlo, "firmó decisiones desfavorables" para los intereses de Insaurralde. Una de ellas fue, por ejemplo, en 2023, cuando ordenó la inhibición general de los bienes del dirigente y de Sofía Clerici .

En el entorno del juez también le dijeron a este diario que no conoce al ex intendente de Lomas de Zamora , más allá de que es docente desde 2003 de esa universidad. Y aseguran no estar al tanto de un supuesto vínculo de amistad entre su hermano e Insaurralde.

"Ricky" Lemos Arias es un conocido empresario de la noche, dueño de boliches de la Ciudad como Ink, Vita y Mute. Aparece con Insaurralde en el video, debajo de él, sentado en un sillón alentando a la Selección frente a Suiza. Lleva una camiseta titular de Argentina, con la número 10 en el pecho. Pegado a él, con la casaca alternativa de la Selección, está otro empresario con vínculos en la noche porteña, Marcelo "Mini" Vázquez.

La imagen es parte de un video que circuló por redes sociales, donde se ve un gran grupo de personas viendo el partido en el living de una casa. Insaurralde está vestido con una remera negra, de manga corta, a diferencia de la gran mayoría que lleva la camiseta argentina.

El ex intendente de Lomas de Zamora agita el brazo al ritmo de las canciones de aliento a la Scaloneta y fuma un habano .

El video fue difundido inicialmente por el periodista Gustavo Mendez, que en diálogo con Radio Mitre brindó detalles sobre los hechos. "En el medio del partido me llegó un mensaje de que mirara las redes de tal persona. Me fui al baño e hice la captura antes de que lo borren", explicó.

Entre otros asistentes aparecen, además, el banquero de pasado en La Libertad Avanza, Juan Nápoli, y el dueño de casa, Rodrigo Fernández Prieto , empresario de la construcción y con vínculos históricos en AFA, junto a sus hermanos y a otras personas que también son parte del mundo inmobiliario.

‼️JUAN NÁPOLI, SOBRE EL VIDEO FILTRADO QUE LO MUESTRA CON INSAURRALDE VIENDO A LA SELECCIÓN: "FUI AL CUMPLEAÑOS Y ALGUIEN VIRALIZÓ LAS IMÁGENES. NO LO CONOZCO NI SOY AMIGO DE ÉL" Dijo @NapoliJuan en #AhoraPlay con @cburgueno , @jpmarino79 y @agustinagiron . 👉Más en YouTube pic.twitter.com/u6AFvfcPvH

Nápoli primero se expresó en redes sociales, donde atribuyó y luego lo hizo en una entrevista con un streaming. "Fui a un cumpleaños y alguien viralizó las imágenes, no lo conozco ni soy amigo de él", declaró el referente de Nápoli Inversiones SA, que en 2023 fue candidato a senador por La Libertad Avanza y uno de los primeros armadores de la campaña de Javier Milei.

La causa por el denominado "Yategate" se inició en octubre de 2023 cuando se hizo público el viaje que Insaurralde, entonces jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, hizo a Marbella con Clerici en el yate “Bandido”.

Allí se los vio en fotos tomando champagne y con carteras de lujo. El viaje fue en el medio de la campaña por las elecciones presidenciales de eso año y la investigación de los fiscales reveló que costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares , entre pasajes de avión, alojamiento y el alquiler del yate. Insaurralde renunció al cargo poco tiempo después.

En la causa se ordenó hacer un peritaje contable que se demoró porque se discutió si debían hacerlo los expertos de la Corte Suprema -como reclamaba la Fiscalía- o de la Universidad de Buenos Aires -como había ordenado el anterior juez del caso, Ernesto Kreplak-. La Cámara Federal de Casación dispuso que sean los del máximo tribunal.

Recientemente, en otro tramo que se incluyó a la misma investigación que lleva adelante el juez Luis Armella, se agregaron videos en los que Jesica Cirio, ex esposa de Insaurralde, aparece mostrando grandes cantidades de dinero en dólares .

Esa difusión derivó en diferentes allanamientos a Cirio, a su actual pareja Nicolás Trombino, y también a su anterior esposo, el empresario Elías Piccirillo, que se encuentra detenido en prisión domiciliaria.

Fuente: Clarín