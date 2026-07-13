Violento tiroteo en La Plata: dos muertos y dos detenidos en un domicilio vinculado a una causa por venta de droga

Dos hombres murieron y otros dos fueron detenidos tras un violento tiroteo ocurrido este lunes en una vivienda de Villa Elisa, partido de La Plata. Según informaron fuentes policiales a Infobae , la casa donde ocurrió el episodio estaba siendo investigada en una causa por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo y ya había sido allanada anteriormente en otro expediente judicial.

El hecho comenzó tras un llamado al 911 que alertó sobre detonaciones de arma de fuego en una vivienda ubicada en la calle 413 y 152. Al llegar al lugar, efectivos del Comando de Patrullas Base Norte entrevistaron a la propietaria, quien relató que se encontraba junto a su amigo Joaquín Jeremías Ponzo (39) y sus tres hijos cuando irrumpieron dos hombres, uno de ellos armado .

En ese momento, Ponzo comenzó a forcejear con los intrusos. Asustado, uno de los hijos de la mujer salió a pedir ayuda a Ángel Antonio Alarcón (48), ex pareja de la propietaria , quien vive a una cuadra del lugar y acudió inmediatamente. Al ingresar, también se sumó al enfrentamiento.

Durante la pelea se efectuaron varios disparos. Como consecuencia, Mauro Javier Gil (35) , uno de los hombres que había ingresado a la vivienda, recibió un disparo en la cabeza y Ponzo también fue alcanzado por un balazo. Ambos murieron en el lugar.

Mientras personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) preservaba la escena, la propietaria reconoció como uno de los atacantes al acompañante de una motocicleta Honda Storm 150 que pasó por el lugar . Los policías iniciaron una persecución y lograron interceptar a los ocupantes, identificados como Ariel Montoya (35) y Germán Cruze (32) , quienes quedaron aprehendidos.

Además, se secuestró la motocicleta en la que circulaban y un Ford Fiesta gris perteneciente a Ponzo, que permanecía estacionado frente a la vivienda.

El caso es investigado por la UFIJ N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo , quien dispuso las primeras diligencias de la investigación y dio intervención al Gabinete de Homicidios para reconstruir la mecánica del hecho.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el domicilio donde ocurrió el tiroteo forma parte de una investigación iniciada el pasado 24 de junio por presunta comercialización de estupefacientes al menudeo , en la que figura como imputado Ángel Antonio Alarcón, ex pareja de la propietaria. Además, la vivienda había sido allanada en diciembre de 2024 en el marco de una causa por robo agravado.

Uno de los detenidos, Ariel Montoya , posee un extenso prontuario que incluye causas por robo agravado, portación ilegal de armas, amenazas agravadas y encubrimiento. Incluso, había recuperado la libertad el 12 de mayo pasado por disposición del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de La Plata.

La otra víctima fatal, Mauro Javier Gil , también registraba antecedentes penales por robo agravado y violación de domicilio. Además, sobre él pesaba una orden de captura vigente desde abril de este año por una causa de robo agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa.

Por su parte, Alarcón registra un antecedente por encubrimiento en una causa tramitada en 2024 , aunque actualmente no tenía pedidos de captura vigentes.

Fuente: Infobae