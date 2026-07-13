Cayó en Berazategui un prófugo con pedido de captura por abuso sexual agravado

Un hombre que permanecía prófugo desde que la Justicia ordenó su captura por una causa de abuso sexual con acceso carnal agravado fue detenido en el partido bonaerense de Berazategui , luego de que investigadores de la Policía Federal Argentina (PFA) lograran reconstruir sus movimientos e identificar los sectores donde solía desplazarse.

La investigación comenzó a mediados de junio, cuando la División Sistemas Biométricos de la PFA emitió un informe vinculado con un pedido de captura nacional solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N°8 de Quilmes, a cargo de la fiscal Bárbara Velasco .

A partir de esa información, efectivos de la División Unidad Operativa Federal Avellaneda, dependiente del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), iniciaron una serie de averiguaciones de campo, tareas de inteligencia y seguimientos para establecer el paradero del acusado.

Con el avance de la pesquisa surgió un dato clave: el prófugo frecuentaba distintos sectores del partido de Berazategui . Esa información permitió concentrar las tareas de vigilancia en la zona y reconstruir parte de sus movimientos.

Tras varios días de observación discreta, los investigadores detectaron a un hombre cuyas características coincidían con las del sospechoso mientras caminaba por la intersección de las calles 11 y 115. Luego de confirmar su identidad, los efectivos lo detuvieron sin que se registraran incidentes.

El detenido, argentino y mayor de edad, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, a cargo del juez Martín Nolfi , que deberá resolver su situación procesal.

El 24 de junio pasado, otro prófugo por una condena por abuso sexual fue detenido en el barrio porteño de Parque Avellaneda. Se trató de Sergio Hernán Medici (36) , quien era buscado desde febrero tras quedar firme la sentencia en su contra . La Policía de la Ciudad logró localizarlo mediante el sistema de Anillo Digital, que detectó el vehículo en el que circulaba y permitió su captura luego de cuatro meses y medio de fuga.

Medici había sido declarado culpable el 15 de agosto de 2024 por abuso sexual simple, reiterado en un número indeterminado de veces, y abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal. La captura había sido ordenada el 12 de febrero por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 20, luego de quedar firme la sentencia.

Fuente: Infobae