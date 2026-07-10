Susto en el aire: dos aviones que iban de Chile a Brasil hicieron un aterrizaje forzoso en Mendoza

Dos aviones de la aerolínea SKY que habían salido este viernes de Santiago de Chile y se dirigían a Brasil debieron aterrizar de forma imprevista en el aeropuerto de Mendoza.

Son dos vuelos que se dirigían a San Pablo y Rio de Janeiro. Según informó Radio Bio Bio de Chile, cerca de 180 pasajeros iban en ambas aeronaves.

El primero de los casos corresponde al vuelo H2 600, un Airbus A320 que despegó desde el Aeropuerto de Santiago a las 05:45 horas con destino a São Paulo, donde tenía previsto arribar a las 10:05 horas.

Sin embargo, la aeronave fue desviada hacia Mendoza para realizar una revisión técnica. Llegó 7:16. El segundo, el vuelo H2 620 rumbo a Río de Janeiro, salió a las 6:02 pero debió aterrizar 7:33 en suelo argentino.

Desde la terminal aérea cuyana le informaron a Clarín que "ambos aterrizajes fueron para una revisión técnica por formación de hielo severa". "No declararon ermergencia", sostuvieron.

En este sentido, las fuentes consultadas agregaron: "Por supuesto se les dio prioridad para la operación. Desembarcaron los pasajeros, y en estos momentos se revisan las aeronaves".

"Posiblemente envíen otros vuelos para llevar a los pasajeros, y todos ellos están bien. Estamos organizando eso de acuerdo a la llegada de los vuelos adicionales", remarcaron.

Fuente: Clarín