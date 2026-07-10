“Tirapiedras” volvieron a atacar en la Autopista Buenos Aires-La Plata: dañaron seis autos y no hubo detenidos

Una nueva noche de ataques con piedras volvió a generar preocupación entre quienes circulaban por la Autopista Buenos Aires-La Plata. Al menos seis vehículos fueron alcanzados por proyectiles arrojados desde las inmediaciones del kilómetro 50,5, en sentido hacia la capital bonaerense, a la altura de la bajada de avenida 520 y en las cercanías del arroyo El Gato.

Según relataron los automovilistas afectados, las piedras impactaron de manera sorpresiva mientras transitaban por la autopista. Ninguno de ellos pudo identificar a los responsables ni determinar desde qué lugar fueron lanzados los proyectiles , ya que todo ocurrió en cuestión de segundos.

Pese a la violencia de los impactos, no se registraron personas heridas . Sin embargo, los seis vehículos sufrieron daños materiales de distinta consideración, principalmente en parabrisas y carrocerías.

Tras las denuncias, intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 del Departamento Judicial de La Plata. La investigación quedó a cargo de la Comisaría Segunda de Ensenada, donde los conductores realizaron las correspondientes declaraciones.

A partir de los testimonios, la Policía desplegó un amplio rastrillaje por la zona, aunque el operativo finalizó sin resultados positivos y no hubo detenidos .

Como medida preventiva, las autoridades dispusieron una consigna policial fija en el lugar y programaron para este viernes un operativo de saturación y recorridas preventivas en el barrio El Mercadito, con el objetivo de reforzar la presencia policial e intentar identificar a los responsables.

Los ataques con piedras contra vehículos en circulación son un problema recurrente en distintos sectores de la Autopista Buenos Aires-La Plata y representan un serio riesgo para la seguridad vial.

La peligrosidad de estos episodios radica en que un objeto contundente puede impactar sobre el parabrisas de un vehículo que circula a velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora , con consecuencias potencialmente graves tanto para sus ocupantes como para el resto del tránsito.

Fuentes vinculadas a investigaciones de hechos similares señalaron que, en algunos casos, los responsables resultaron ser menores de edad que arrojaban piedras desde zonas linderas a la autopista. No obstante, en este nuevo episodio todavía no hay sospechosos identificados ni detenidos.

Fuente: Clarín