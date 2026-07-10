En medio del frío moderado, ¿vuelven las lluvias al AMBA?: qué dice el pronóstico para el resto del fin de semana XXL

Las temperaturas más amigables para salir al aire libre duraron poco. Un frente frío avanza sobre la Provincia de Buenos Aires y provocará un nuevo descenso de las temperaturas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), aunque ya sin temperaturas polares. Así lo informó el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El cambio comenzará a sentirse con la rotación del viento del norte hacia el oeste y luego al sudeste, lo que favorecerá el ingreso de aire más frío. Antes de eso, este viernes se presentará con cielo mayormente nublado, una temperatura de entre 10 y 13 grados y una baja probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche, de entre el 10% y el 40%. Amigable.

Para el sábado se espera una jornada estable, aunque todavía con abundante nubosidad . La mínima será de 9 °C y la máxima llegará a 15 °C. Durante la madrugada podrían formarse bancos de niebla o neblinas, especialmente en zonas suburbanas, aunque las condiciones mejorarán con el correr de las horas y no se prevén precipitaciones significativas.

El domingo continuará el tiempo estable. El cielo estará parcialmente nublado, la temperatura oscilará entre los 9 y los 13 grados y no hay lluvias en el pronóstico. El ingreso de un sistema de altas presiones favorecerá el regreso del tiempo seco, aunque el ambiente seguirá fresco durante toda la jornada.

El descenso térmico más marcado llegará con el comienzo de la próxima semana. El lunes la temperatura mínima caerá hasta los 6 °C y la máxima alcanzará los 14 °C, mientras que el martes el termómetro se moverá entre los 8 y los 16 grados. Pero ya no se verán esas mañanas de pastos congelados y frio extremo.

El pronóstico no anticipa nuevas lluvias después del viernes, por lo que el inicio de la semana estará marcado por el regreso del tiempo estable y las mañanas frías en el AMBA.

Fuente: Clarín