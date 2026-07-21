Suben los homicidios en Uruguay y alcanzan su mayor nivel semestral en ocho años

MONTEVIDEO.– Uruguay registró 195 homicidios durante el primer semestre de 2026 , lo que representa un aumento del 6,6% en comparación con el mismo período del año anterior y marca el nivel más alto para esa franja desde 2018 , según el informe presentado el lunes por el Ministerio del Interior.

Para encontrar una cifra superior en un primer semestre hay que remontarse a ese año (2018), cuando se contabilizaron 224 asesinatos en los primeros seis meses y el país cerró con 420 crímenes. Desde entonces, los registros habían sido inferiores , con valores cercanos como los 191 homicidios de 2023 y los 190 de 2022.

El reporte, elaborado por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA), muestra que la evolución no fue homogénea . Mientras entre enero y marzo se registraron 92 homicidios, entre abril y junio la cifra trepó a 103 , con un incremento sostenido en el segundo trimestre y un pico en mayo.

El quinto mes del año concentró 38 homicidios a nivel nacional , de los cuales 25 ocurrieron en Montevideo . Once de esos casos se registraron en la última semana, en una seguidilla de episodios violentos que incluyó un triple homicidio en una boca de drogas del Cerro, donde un grupo armado efectuó decenas de disparos , y otros ataques en barrios como Marconi, Piedras Blancas e Ituzaingó.

En la capital, la tendencia también mostró un quiebre: los homicidios habían bajado de 55 a 44 en el primer trimestre, pero aumentaron de 48 a 70 en el segundo, lo que implica un salto de 45,8%. En total, Montevideo pasó de 103 a 114 asesinatos en la comparación interanual .

El crecimiento se concentró en el área metropolitana . Montevideo y Canelones reunieron 144 homicidios, frente a los 120 del mismo período de 2025. En el caso de Canelones, donde se registraron 30 crímenes, el aumento fue de 76,5%.

Diego Sanjurjo, gerente de AECA, explicó que las estrategias policiales implementadas desde fines de 2025 habían mostrado “resultados positivos” durante varios meses en determinadas zonas, pero que luego se registró un desplazamiento del delito hacia áreas cercanas. “La delincuencia se adapta a las estrategias” , afirmó, y agregó que la policía trabaja en ajustar su respuesta “al nuevo escenario”.

El informe también destaca el peso del mercado de drogas en la violencia letal . En Canelones, “casi el 70%” de los homicidios estuvo vinculado de alguna forma a esta actividad , incluyendo disputas territoriales, deudas o enfrentamientos entre actores del circuito, aunque no exclusivamente entre bandas.

En cuanto al perfil de las víctimas, 172 fueron hombres , 13 más que en 2025, mientras que las mujeres bajaron levemente de 24 a 23. El mayor incremento se registró entre personas de 18 a 38 años , donde los homicidios pasaron de 112 a 133.

El uso de armas de fuego volvió a crecer con fuerza y estuvo presente en el 74,9% de los casos . Los homicidios cometidos mediante disparos aumentaron de 117 a 146 , mientras que los perpetrados por otros medios descendieron.

Otros indicadores se mantuvieron relativamente estables. El 56,9% de las víctimas tenía antecedentes penales y la participación de adolescentes como presuntos autores se ubicó en 7,2%, prácticamente sin cambios. Ocho menores fueron asesinados , dos más que el año anterior, aunque las autoridades pidieron cautela al analizar esta variación por el bajo número de casos.

El aumento de los homicidios se dio en un contexto de descenso general del delito . Las denuncias totales bajaron 3,7% , al pasar de 147.949 a 142.541. Los robos cayeron 4% , los hurtos 7,5% , el robo de vehículos 8,3% y el abigeato -hurto o robo de ganado- 20,1% , consolidando tendencias a la baja en varios rubros.

La principal excepción fueron las estafas y fraudes informáticos , que aumentaron 1,9% y alcanzaron las 14.035 denuncias. También crecieron las personas heridas por disparos (7,4%) y las denuncias por amenazas (4,4%).

Por otro lado, los delitos vinculados a la violencia de género mostraron una leve mejora : los homicidios de mujeres por razones de género bajaron de 12 a 10 y las denuncias por violencia doméstica descendieron 1,1%.

El informe incorpora además un ajuste metodológico en el cálculo de las tasas de criminalidad, basado en las nuevas proyecciones demográficas del Instituto Nacional de Estadística a partir del censo de 2023.

Con información del diario El País de Uruguay

Fuente: La Nación