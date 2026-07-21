El Municipio destinará más de $33 millones para garantizar el suministro de carne en el Hospital y el Hogar de Ancianos

MADARIAGA





La Municipalidad de General Madariaga adjudicó el Concurso de Precios N.º 6/2026 para la compra de cortes de carne destinados al Hospital Municipal y al Hogar de Ancianos, con una inversión total de $33.603.500.





La adquisición permitirá asegurar el abastecimiento de este insumo esencial durante los próximos tres meses, garantizando la continuidad del servicio alimentario para pacientes internados y residentes del Hogar de Ancianos.





Del proceso participaron dos oferentes, Mada Poy S.A. y Carla Beatriz Falcón. Tras el correspondiente análisis técnico, administrativo y legal, la adjudicación recayó sobre Mada Poy S.A., al considerarse que presentó la propuesta más conveniente para el Municipio.





Desde el Ejecutivo destacaron que esta compra forma parte de la planificación permanente de insumos necesarios para asegurar el funcionamiento del sistema de salud pública y el correcto abastecimiento de las instituciones municipales encargadas de la atención y el cuidado de los vecinos.