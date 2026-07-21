El nuevo Congreso de Colombia da su primer golpe a De la Espriella y rechaza su candidato para dirigir el Senado

BOGOTÁ.– El nuevo Congreso de Colombia propinó el lunes su primer golpe al presidente electo de ultraderecha Abelardo de la Espriella al votar en contra de su candidato a la presidencia del Senado , un inicio adverso a las necesidades del nuevo mandatario que intenta construir mayorías legislativas.

Sin partido propio y con un discurso antisistema, De la Espriella busca apoyos de los legisladores antes de su investidura del 7 de agosto para sacar adelante sus reformas. Pero este lunes perdió una primera batalla luego de que los 284 miembros del nuevo Congreso, elegidos en marzo pasado , tomaran posesión de sus cargos por un periodo de cuatro años.

Una vez conformado, el Senado votó en contra del candidato de De la Espriella a presidir la Cámara Alta y, en cambio, eligió a un dirigente del partido del expresidente Álvaro Uribe , que en los últimos días tomó distancia del gobierno electo.

De la Espriella quería que el presidente del Senado fuera Alfredo Deluque , quien obtuvo 45 votos, frente a los 56 que recibió Honorio Henríquez , en una elección que se llevó a cabo mediante el “voto limpio”, es decir, una votación sin acuerdos previos , algo que no se veía desde hace tres décadas en el Congreso.

Tradicionalmente en Colombia, un aliado del presidente es elegido como máxima autoridad del Senado para garantizar la aprobación de sus primeras propuestas.

Esta vez, en un hecho inédito, la izquierda derrotada en el balotaje presidencial del 21 de junio se unió a la derecha tradicional para vencer al alfil de De la Espriella .

El partido de Uribe, el Centro Democrático, y la coalición del presidente saliente Gustavo Petro , el Pacto Histórico –las dos bancadas más grandes del Congreso–, festejaron con aplausos tras el resultado .

“Primera derrota de De la Espriella” , festejó en la red social X el senador Iván Cepeda , quien perdió en la segunda vuelta de las presidenciales contra el ultraderechista.

“Que nadie se equivoque. Nuestro voto fue contra Abelardo, contra el fascismo, y sus abusos de poder en contra hasta de sus propios “aliados”, aclaró por su parte el Pacto Histórico, desde su cuenta de X.

Que nadie se equivoque. Nuestro voto fue contra Abelardo, contra el fascismo, y sus abusos de poder en contra hasta de sus propios "Aliados". Seguimos estando en las antipodas del pesamiento con Uribe y el Centro Democrático. Esperamos del nuevo presidente del Senado altura…

Uribe fue más cauto y sostuvo que Henríquez es un " ciudadano mesurado, transparente, garantía para el correcto discurrir democrático” .

“ Muchas gracias a todos quienes confiaron en él , y le hará bien a Colombia", agregó el exmandatario.

La semana pasada, la histórica figura de la derecha tradicional había advertido a De la Espriella –cuyo poder propio en el Legislativo se reduce al ultraderechista Movimiento Salvación Nacional , que cuenta con cinco senadores– que no intentara ir contra la voluntad de su partido.

“Si el tigre ruge para acabar con el Centro Democrático, nosotros seremos como unas abejitas africanas para defendernos “, había dicho el exmandatario.

Tras su elección, el nuevo presidente del Senado dijo que “ahí nos encontramos en ese punto, ni ellos han cedido en sus ideologías ni nosotros en nuestras ideologías; ellos no han cedido en sus principios ni nosotros en nuestros principios “.

De la Espriella, un acaudalado abogado de 47 años, ha dicho que recurrirá a decretos en caso de que el Congreso bloquee sus reformas , mientras que sus adversarios lo tildan de autoritario.

Ahora deberá tejer alianzas para llevar a buen puerto sus propuestas de recortar en un 40% el tamaño del Estado, atacar militarmente con mano dura a los grupos narcotraficantes y desmantelar el tribunal de paz surgido tras el histórico acuerdo con la guerrilla FARC en 2016.

“Si el presidente entrante quiere tener algo de éxito legislativo, va a tener que llegar a acuerdos y hacer concesiones, algo que ​se le dificulta por su estilo de hacer política , va a ser un enorme desafío", dijo a Reuters Sergio Guzmán , director ⁠de la firma consultora de riesgo político Colombia Risk Analysis.

No obstante, aunque el Pacto Histórico se consolidó como la primera fuerza política en ⁠el Legislativo, con el mayor número de senadores y representantes, tampoco cuenta con los votos suficientes para imponer la agenda parlamentaria . Este escenario abre la posibilidad a De La Espriella para que intente formar una coalición con partidos de derecha y centroderecha , entre ellos el Centro Democrático, ‌el Partido Conservador, el Partido Liberal, La ​U y Cambio Radical.

Su capacidad para unir a esas fuerzas será clave para definir el alcance de sus propuestas en seguridad, economía, justicia y política social. Sin una coalición estable, el nuevo gobierno podría enfrentar bloqueos en el Congreso y ‌verse obligado a moderar algunas de sus iniciativas , según analistas.

El mandatario electo presenció más temprano el martes un desfile militar en Medellín , un bastión de la derecha en el que reiteró su admiración por las fuerzas de orden en un país con más de seis décadas de conflicto armado.

“Seré el primer defensor de nuestros policías y soldados” , aseguró el ultraderechista ante unos 5000 uniformados.

Fuente: La Nación