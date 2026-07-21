Triquinosis: el Municipio entregó documentación a la Justicia y refuerza las medidas de prevención

MADARIAGA





La Municipalidad de General Madariaga informó que remitió a la Fiscalía toda la documentación solicitada en el marco de la investigación por el brote de triquinosis que afecta a la ciudad. Entre los elementos aportados se encuentran las historias clínicas de los primeros pacientes atendidos en el Hospital Municipal, información considerada clave para el avance de la causa judicial.





Desde el Ejecutivo recordaron además que fue el propio Municipio quien realizó la denuncia penal contra el propietario de la carnicería ubicada en la esquina de Moreno y Avenida San Martín, señalada como el presunto origen del brote. El comercio continúa clausurado por disposición municipal mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes.





Según se indicó, hasta el momento ese establecimiento aparece como el único foco vinculado a los casos detectados en General Madariaga.





Las autoridades reiteraron que está prohibida la comercialización de embutidos y chacinados sin rotulación y solicitaron a los vecinos extremar los cuidados al momento de adquirir estos productos, evitando compras en comercios no habilitados o puntos de venta informales.





En paralelo, el área de Bromatología continuará intensificando los controles e inspecciones en distintos sectores del distrito, además de reforzar las campañas de concientización dirigidas tanto a comerciantes como a consumidores.





Por otra parte, el Municipio anunció que en los próximos días convocará a elaboradores y carniceros locales para informar los alcances de la nueva legislación provincial vinculada a la producción de chacinados y embutidos. La intención es brindar herramientas para que quienes desarrollan esta actividad puedan adecuarse a la normativa vigente y trabajar en espacios habilitados.





Asimismo, se evalúa la posibilidad de poner a disposición la sala municipal de elaboración, siempre que reúna las condiciones técnicas y sanitarias necesarias para su funcionamiento.





Finalmente, desde el Municipio reafirmaron su compromiso con la salud pública, destacando que continuarán colaborando con la Justicia y fortaleciendo las tareas de prevención. También remarcaron que el compromiso de los consumidores resulta fundamental para evitar la circulación de productos que puedan representar un riesgo para la comunidad.