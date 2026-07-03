Stephen Hawking, científico: “El desarrollo de una inteligencia artificial completa podría ser el fin de la raza humana”

Stephen Hawking fue una de las voces científicas más influyentes de las últimas décadas. Además de revolucionar la comprensión del universo con sus investigaciones sobre los agujeros negros y la cosmología, también se destacó por acercar conceptos complejos al público y reflexionar sobre los desafíos que podrían traer los avances tecnológicos .

Entre las advertencias que dejó durante los últimos años de su vida, una de las más recordadas fue la que hizo sobre la inteligencia artificial (IA) . En 2014 , mucho antes de la aparición masiva de asistentes inteligentes y modelos generativos como ChatGPT, lanzó una frase que hoy volvió a cobrar fuerza.

“El desarrollo de una inteligencia artificial completa podría significar el fin de la raza humana”.

Aquella declaración, que en ese momento muchos consideraron exagerada, hoy es una de las más citadas en los debates sobre los riesgos y límites de la IA.

Lejos de rechazar la inteligencia artificial, Hawking reconocía su enorme potencial para transformar positivamente áreas como la medicina, la educación, la ciencia y la investigación.

Sin embargo, sostenía que el verdadero desafío aparecería si una IA suficientemente avanzada lograba mejorarse a sí misma de forma autónoma , evolucionando a una velocidad muy superior a la de los seres humanos.

En ese escenario, advertía, la distancia entre las máquinas y las personas podría crecer hasta un punto en el que la humanidad perdiera la capacidad de comprender, controlar o limitar aquello que ella misma había creado .

Una de las principales preocupaciones del físico británico era la diferencia entre ambos procesos.

Mientras que los seres humanos evolucionan lentamente , condicionados por los límites biológicos y procesos que demandan miles de años, una inteligencia artificial podría perfeccionar sus capacidades mediante ciclos de aprendizaje extremadamente rápidos .

Según Hawking, esa capacidad de autooptimización podría derivar en sistemas mucho más inteligentes que cualquier persona en prácticamente todas las tareas intelectuales.

Las advertencias de Hawking no se limitaban a un escenario de ciencia ficción.

También alertaba sobre el impacto que una inteligencia artificial cada vez más poderosa podría tener sobre:

En distintas entrevistas sostuvo que estas tecnologías podrían incrementar las desigualdades si no existían mecanismos adecuados de regulación y supervisión.

En 2015 , Stephen Hawking fue uno de los firmantes de una carta abierta impulsada por científicos e investigadores de todo el mundo , en la que se solicitaba establecer límites para el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial, especialmente en el ámbito militar y en las armas autónomas.

El documento también reclamaba mayor transparencia y supervisión sobre las decisiones tomadas por sistemas automatizados.

Para Hawking, el problema nunca fue únicamente la posibilidad de que una inteligencia artificial escapara al control humano.

Su mayor preocupación era que las personas utilizaran esa tecnología sin comprender plenamente sus consecuencias .

Más que una predicción sobre el futuro, su mensaje fue un llamado a la responsabilidad. Admiraba el poder del conocimiento y la innovación, pero insistía en que la capacidad de crear tecnologías cada vez más avanzadas debía ir acompañada de la prudencia necesaria para decidir cómo utilizarlas .

Fuente: TN