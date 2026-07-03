Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, viernes 3 de julio

En medio de la ola polar que afecta a gran parte del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este viernes 3 de julio hay 27 ciudades que registraron temperaturas por debajo de los 0°C durante las primeras horas de la mañana.

La temperatura más baja a las 6:00 se registró en Maquinchao (Río Negro) , donde el termómetro marcó -12°C , con una humedad del 100%.

El segundo lugar fue para Esquel (Chubut) , con -5,7°C , una sensación térmica de -12,1°C y 93% de humedad. El podio lo completó Coronel Suárez (Buenos Aires) , que amaneció con -4,8°C .

Además de las localidades que encabezaron el ranking, estas ciudades también amanecieron con temperaturas extremas:

Durante la mañana , la temperatura mínima será de -1°C en la Ciudad de Buenos Aires, con cielo algo nublado y vientos del sur de entre 7 y 12 km/h .

Por la tarde , la temperatura alcanzará los 10°C , con cielo parcialmente nublado y vientos del sudeste de entre 7 y 12 km/h .

Hacia la noche , el termómetro descenderá hasta los 6°C , con cielo algo nublado y vientos del este de entre 7 y 12 km/h .

Fuente: TN