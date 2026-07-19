Son once hermanos Messi e hicieron un emotivo video para apoyar a Leo antes de la final del Mundial

Siempre me preguntan si soy algo de Leo Messi . Ya es un chiste entre mis amigos de que es un sobrino no reconocido. No es así, claro. "No, que yo sepa", suelo contestar en los últimos tiempos.

Pero sí tengo sobrinos auténticos. Dos, Victoria y Julia, hijos de mi hermano Carlos, y once (sí once) de mi hermano Guido. Estos últimos ( Milagros, Santiago, Mariano, José, Joaquín, Luisa, María, Josefina, Gonzalo, Juan , Guido) se lucieron hoy con un video que suscribo en todos sus términos.

Redactora de Policiales, especializada en Narcotráfico

Fuente: Clarín