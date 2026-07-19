Argentina en la final del Mundial: suspenden los colectivos en varias ciudades, hay estaciones de subte cerradas y cronograma de domingo en trenes

Ante la gran expectativa generada por el último partido de este Mundial 2026 en el que Argentina enfrenta a España, varias empresas de colectivos dispusieron suspender sus servicios esta tarde para evitar incidentes y daños en las unidades como ocurrió en los festejos tras la semifinal ante Inglaterra.

Con aval del gremio de colectiveros UTA el transporte público quedó directamente suspendido desde las 16 de este domingo hasta el lunes en las ciudades de Mar del Plata y Bahía Blanca, donde los festejos de la última semana dejaron varias unidades dañadas y choferes con lesiones.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, los servicios de interconexión de las tres líneas de subterráneo ya habían suspendido esta tarde su parada en la estación Carlos Pellegrini, donde se encuentra el Obelisco, epicentro de todos los festejos porteños.

También l a empresa Dota SA que maneja varias líneas de colectivos que cruzan al conurbano anunció la suspensión de los servicios desde esta tarde.

El sindicato de la UTA Bahía Blanca informó que debido "a los hechos de violencia, vandalismo, daños en varias unidades y agresiones a compañeros conductores" en los festejos del miércoles se dispuso un "cese de actividades" desde las 15 de este domingo.

Los servicios se retomarán "en forma normal" el lunes.

El gremio pidió "disculpas a los usuarios" y les pidió "que sepan entender lo resuelto" que tiene como "único fin preservar la integridad física de los trabajadores , que junto a los usuarios son los que padecen esta situación planteada".

Una resolución similar dio a conocer la UTA de Mar del Plata, donde los incidentes del miércoles tras el 2 a 1 sobre Inglaterra, terminaron con varias personas demoradas, un colectivo directamente sin luneta trasera, varios daños en unidades y choferes lesionados por enfrentamientos con pasajeros.

Fuente: Clarín