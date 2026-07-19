Final del Mundial: fuerte operativo de contingencia de la Embajada argentina en Madrid y mensaje antigrieta del embajador

La Embajada argentina en España se prepara para un gran operativo de contingencia con las autoridades locales desde su sede en Madrid para la final de esta tarde en Nueva Jersey. El operativo de seguridad y consular, dijeron altas fuentes nacionales consultadas, confía en que todo transcurra como "una fiesta" en diferentes puntos del país y en Madrid .

Desean que gane Argentina, pero se trabaja para cualquier resultado deportivo y para todo tipo de incidentes festivos o por si hay enfrentamientos entre hinchas de fútbol en las calles, que en otras capitales europeas suelen ser muy violentos . Así se vio en Francia, el Reino Unido, Alemania y los Países Bajos, donde grupos de jóvenes y minorías salieron a provocar violentos incidentes. Los funcionarios argentinos trabajan con el Ayuntamiento de Madrid.

Madrid tiene un alto contenido simbólico para el partido que enfrentará este domingo a las selecciones nacionales de Argentina y España, por los lazos históricos y por la cantidad de connacionales que tienen la ciudadanía y que viven allá. El Departamento de Deportes es uno de los más activos y ocupados de la sede argentina en Madrid por la cantidad de actividades que tiene todos los años.

Hay casi medio millón de argentinos registrados en el Consulado Central de Argentina en España, pero se estima que, sin registros, llegan al millón. Muchos de ellos ya tienen la doble ciudadanía.

De ahí que el embajador Wenceslao Bunge Saravia difundió un video por las redes sociales que es antigrieta y que recuerda que son dos "pueblos hermanos" . Para el caso, el capitán argentino Lionel Messi hizo su carrera en el Barcelona y varios jugadores argentinos han jugado para clubes españoles.

"Y llegó el día. ¿Qué día? ¿Qué domingo? ¿Qué final más soñada? España y Argentina, Argentina y España. Dos países hermanos, dos países donde tenemos muchísimas más cosas en común que diferencias ", empezó diciendo el embajador Bunge Saravia.

"No los quiero hacer largos y darles estadísticas, pero tantas familias cruzadas, tantas familias que se vinieron aquí, tantas familias españolas que fueron para allí, que tenemos que estar todos muy, muy orgullosos de llegar a esta final, y que esta final sea un ejemplo, un ejemplo para nosotros y un ejemplo para el mundo, de lo que significa el deporte, de lo que significan los valores importantes, como son el trabajo, la constancia y el respeto al otro. Que seamos un ejemplo para todos de cómo llegamos hasta aquí y cómo nos vamos de aquí . Vamos a Argentina. Queremos que gane, por supuesto, nuestro país, pero vamos a Argentina a ser un ejemplo, independientemente del resultado ", redondeó para pasarle la palabra al exjugador de fútbol Jorge Valdano, campeón en el Mundial de México 1986 y establecido en España desde hace décadas, con mucha relación siempre con la comunidad de sus compatriotas.

"El fútbol nos reúne otra vez. El fútbol, ese fenómeno antigrieta , nos vuelve a unir en torno a la selección de todos los que estamos en este momento. Tenemos una deuda con España. No muchos llevan 50 años en España, como me ocurre a mí. Cincuenta años, por lo que le tengo un respeto tremendo a los españoles, un cariño tremendo a los españoles y un agradecimiento tremendo a los españoles", comenzó diciendo sobre sus divisiones afectivas.

"Pero esto es fútbol, y en el fútbol habitan la emoción, habita la infancia, habitan los amigos, las primeras voces victoriosas de la radio, las columnas de la revista El Gráfico, los héroes. Los recuerdo, en mi caso, de la inolvidable y fabulosa historia del 86. Así que gracias, España, pero vamos a Argentina. Un abrazo para todos, que disfruten del partido y que hoy sea un nuevo día señalado en la historia del fútbol argentino."

Las autoridades españolas activaron un operativo de seguridad de alto nivel y movilizarán a cientos de efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en regiones clave, como la Región de Murcia y Madrid.

Los lugares de concentración argentina en Madrid serán: Cats | C/ Julián Romea 4; Oid Mortales Events (Sala Nazca) | C/ Orense 24; y Sala LAB theClub | Estación Chamartín, planta Ático.

Habrá cortes en potenciales zonas de concentración, como la Plaza de Colón, en Madrid, desde las 17 (hora local). También habrá refuerzos de agentes uniformados y de paisano en zonas de aglomeración masiva y en áreas con pantalla gigante, además de un fuerte despliegue de seguridad ciudadana para controlar posibles episodios de violencia al final del duelo de esta Copa del Mundo 2026, que tuvo la mayor cantidad de partidos en Estados Unidos, aunque también se desarrolló en México y Canadá.

Los reyes de España, Felipe VI y Letizia, viajaron a ver el partido con sus hijas a Nueva Jersey, aunque el monarca y su heredera, Leonor, lo hicieron en aviones distintos para garantizar la seguridad de la línea de sucesión, según manda la Constitución. Por su parte, también viajó el jefe del Gobierno español, Felipe Sánchez, y el presidente Donald Trump estará en la final para entregarle la copa al Campeón 2026. En cambio, Milei anunció que por superstición, lo pasará en la Residencia de Olivos, con su hermana Karina.

Fuente: Clarín