Impactantes incendios en Salta: con tres focos activos, el fuego se acerca a las casas y hay alerta naranja por fuertes vientos

Varias familias tuvieron que ser evacuadas y al menos tres personas debieron recibir asistencia médica este domingo durante una serie de incendios en Salta . Las autoridades alertaron por la proximidad de las llamas a las viviendas .

Uno de los focos ígneos inició durante la madrugada de en la zona de Rosario de Lerma, sobre la ruta provincial 36 y a la altura de Villa Angélica. Las llamas avanzaron rápidamente debido a las fuertes ráfagas de viento, lo que obligó a las autoridades a evacuar a varias familias del barrio La Rosarina.

Este domingo el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta meteorológica de nivel naranja por fuertes vientos en el este de la provincia y por Zonda en el centro.

En el marco del incendio y debido a las dificultades para contener el avance de las llamas, se pidió el apoyo de dotaciones de Bomberos de localidades vecinas, a la vez que se solicitó a los conductores que tengan que pasar por la zona que eviten circular por la ruta provincial 36 y respeten las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

Pero no es el único caso que combaten los rescatistas. Este sábado otro incendio había arrasado una Finca de la zona de La Pedrera ubicada sobre la ruta 39. Este domingo por la mañana el fuego seguía ardiendo y se desarrollaba en tres focos diferentes . Las fuertes ráfagas de viento de la zona nuevamente complicaban complican las tareas para lograr contenerlo.

Según indicó El Tribuno , una familia de la zona perdió su vivienda producto de las llamas , que consumieron además dos camionetas y provocaron la muerte de sus animales. La magnitud del incendio fue tal que personal de la Cruz Roja tuvo que asistir a personas que resultaron intoxicadas por el humo y sufrieron cuadros de descompensación.

El subsecretario de Defensa Civil de Salta, Gonzalo Rodríguez destacó además que el fuego se estaba acercando a otras viviendas y que también avanzaba hacia el cerro. "El fuego y el viento nos están maltratando bastante. Estamos tratando de hacer humanamente lo posible con lo que hay, acarreando agua. Todo el personal está trabajando", apuntó.

Según indicó el funcionario, al menos tres personas sufrieron descompensaciones mientras el incendio avanzaba e incluso hubo "gente desmayada, todo por efecto del humo y por el nerviosismo de ver cómo se les quemaba la casa".

“ El fuego y el viento nos están maltratando bastante . Estamos tratando de hacer humanamente lo posible con lo que hay, acarreando agua. Todo el personal está trabajando”, apuntó.

Los incendios de este sábado y domingo se suman a otro que se había detectado este viernes en la Circunvalación Oeste, en cercanías del Hotel de la Liga Salteña de Fútbol, en donde el plantel de Aldosivi se encontraba concentrando en la previa al partido que jugó este sábado contra River por la Copa Argentina.

Según indicó el subsecretario de Defensa Civil, el fuego no llegó a ingresar al y el establecimiento se encontraba protegido. "No había riesgo, pero tuvieron miedo, entraron en pánico. El hotel estaba cien por ciento cubierto, no entró el fuego, pero estaba cerca y el viento hacía parecer que podía entrar", apuntó el funcionario en declaraciones con El Tribuno .

Finalmente, la delegación dejó el Hotel de la Liga y se trasladó a otro ubicado en el centro de la ciudad, en donde permaneció hasta antes del partido.

En el operativo para hacer frente a los incendios trabajan de manera conjunta Defensa Civil, Emergencias de la Municipalidad, Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios, el servicio de emergencias SAMEC, Desarrollo Social y Cruz Roja, entre otros organismos.

Desde Defensa Civil destacaron que la evolución del incendio depende en gran medida de las condiciones meteorológicas y confían en que el ingreso de aire más fresco ayude a disminuir la intensidad del fuego y facilite la tarea de los brigadistas.

En tanto, el gobierno salteño anunció que de acuerdo con las alertas meteorológicas previstas, " el índice de peligro de incendios forestales se mantiene en nivel Alto , con probabilidad de alcanzar un nivel Extremo durante los próximos días con la persistencia de las condiciones de viento Zonda y baja humedad" y pidió a la población "extremar las medidas de prevención, evitando realizar quemas de pastizales, residuos o restos de poda, no arrojar colillas de cigarrillos en zonas con vegetación seca y comunicar de inmediato cualquier foco de incendio al Sistema de Emergencias 911".

Fuente: Clarín