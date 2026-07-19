Enzo Fernández: qué significa la frase que lleva escrita en sus muñequeras cuando juega

“¿Sabías por qué Enzo Fernández lleva una cinta en la muñeca que dice ‘Enzo niño’?“, dice en un video de TikTok Lucila Tomaselli, psicóloga formada en autoestima, relaciones y trauma. “En psicología a esto lo denominamos anclaje emocional y es una técnica que aprovecha la capacidad que tiene el cerebro para poder asociar una palabra, frase, objeto o gesto con un estado emocional interno".

Para Tomaselli, es probable que Fernández pueda recordar con esa frase quién era antes de toda la presión del fútbol profesional, la fama y las expectativas que hay de él actualmente. “Se conecta con el niño que disfrutaba de patear la pelota por puro disfrute”, añadió.

Explicó también que el efecto de la técnica de anclaje emocional surge como consecuencia de que el cerebro es capaz de recuperar emociones asociadas a recuerdos . “Con herramientas como esta se activan redes neuronales asociadas a ese recuerdo puntual, uno se conecta con esas emociones y puede focalizarse en lograr los objetivos que quiere”, destacó. E hizo una salvedad: “No es que la cinta en sí tenga poder, es el significado que le damos”.

Para enfrentar el presente, a veces, es necesario recordar quién era en la infancia, un periodo en el que uno suele confiar en sí mismo y no le teme a nada. Y las generaciones más jóvenes parecen tenerlo muy en claro con los posteos que comparten en redes sociales. Videos de Tik Tok , por ejemplo, muestran a los usuarios atrapados en un momento en el que se sienten desafiados y como acto seguido, se hacen un recordatorio de ser amables con su niño interior. Los subtítulos típicos incluyen: “Cuando soy malo conmigo mismo, recuerdo que soy malo con él” , y se muestra al usuario en un momento actual y luego una imagen de niño en la pantalla.

De la misma forma que Fernández, otra personalidad famosa que reveló hacer prácticas similares para conectar con su pequeño yo es Kendall Jenner, modelo e integrante del clan Kardashian. “Mi terapeuta me dijo: ‘¿Por qué no encuentras una foto tuya de cuando eras niña y la pones en el espejo del baño?’, para que todos los días, la mires y recuerdes que si alguna vez estás siendo mala contigo misma le estás hablando a esa pequeña”, contó Jenner en una entrevista con Jay Shetty.

Encontró una imagen con la que se sintió representada y reveló: “ahora hablo con ella todo el tiempo y si alguna vez me miro en el espejo y necesito fuerza, la miro y digo: ‘Esa pequeña es genial y la amo’” , destacó.

“Veo este ejercicio como una herramienta muy valiosa para fortalecer la seguridad personal y sanar las heridas internas. Tener un reflejo continuo de mi niño interior hace que pueda cultivar la autocompasión y tratar mi historia con mayor empatía y cuidado ”, le dijo previamente a LN Bienestar la consultora psicológica Noelia F. Vales.

De acuerdo con la profesional, prácticas como las de Jenner y Fernández a largo plazo pueden llegar a ser muy efectivas e incluso las recomendó para fortalecer el “yo actual”. Otros ejercicios similares que sugirió fueron:

Fuente: La Nación