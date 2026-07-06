Siete meses después, la desaparición de una estudiante de Córdoba dio un giro: la Justicia investiga una posible red de trata

Durante siete meses, la familia de Delicia Mamani Mamani rechazó la hipótesis principal de la investigación: que la joven se hubiera ido por voluntad propia . Ahora, ese planteo por fin encontró respaldo judicial.

La Justicia federal tomó la causa y empezó a investigar la desaparición de la estudiante cordobesa como un posible caso de trata de personas, un giro que cambia el rumbo de la investigación y pone el foco en la posible actuación de una red dedicada a captar y explotar mujeres en situación de vulnerabilidad.

Delicia fue vista por última vez el 21 de noviembre pasado. Esa mañana salió de su casa en Punta de Agua y caminó tres kilómetros hasta la parada del colectivo. Tenía asistir a clases en la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó, donde estudiaba magisterio . Pero nunca llegó.

Lo único que llevaba en su mochila eran dos jeans y una notebook. No tenía dinero ni pasaporte y tampoco dejó señales de una despedida.

Sin embargo, horas después, su madre recibió un mensaje enviado desde el celular de la joven: “Mamita querida, me voy a recorrer el mundo, no me esperes” . Días más tarde apareció una carta con exactamente el mismo texto.

Para quienes formaban parte del entorno más cercano de Delicia, aquel mensaje nunca resultó creíble.

Desde el inicio, docentes y compañeras de Delicia rechazaron la hipótesis de una fuga voluntaria y organizaron movilizaciones para exigir su búsqueda.

La abogada Natalia Lescano, que representa a la familia junto a Alina Dutto, remarcó que la investigación recién ahora apunta a una posible red de trata, con un captor y cómplices, y cuestionó la demora en el traspaso de la causa al fuero federal.

El principal acusado en la causa es Cancio Tencuri Flores , conocido también como “El viajante” y cuñado de Delicia.

Según la denuncia, Tencuri Flores se movía de un lugar a otro sin trabajo fijo pero con ingresos llamativos , y fue quien radicó la primera denuncia por la desaparición en Jujuy haciéndose pasar por hermano de la joven.

Además, envió a la madre videos de Delicia en la terminal de Villazón, Bolivia, junto a un mensaje inquietante: “María, quédese tranquila que su hija está haciendo compritas”.

La familia sostiene que Tencuri Flores ya había llevado a Delicia contra su voluntad a Mendoza para trabajar en la cosecha de uva y que, antes de la desaparición, le reclamó a la madre una deuda , advirtiendo que se la cobraría con su hija.

La Justicia federal ya libró una orden de captura contra él, aunque hasta ahora no lograron ubicarlo.

Docentes y estudiantes de la escuela donde cursaba Delicia impulsaron la denuncia formal y reclamaron que se activen los protocolos de búsqueda. “ Las personas no desaparecen: en algún lado están ”, enfatizó una de las docentes.

La investigación federal implica la intervención de organismos especializados y la aplicación de protocolos específicos para casos de trata, que suelen involucrar la captación de mujeres jóvenes, pobres y con escaso entorno de contención.

“No perdemos la esperanza. Sus docentes, compañeras, compañeros y toda la comunidad educativa seguimos creyendo y luchando por encontrarla con vida . La emoción que nos atraviesa hoy es una mezcla de esperanza y profundo enojo”, manifestó Mara, docente de Delicia , a través de un texto compartido en las redes de La Garganta Poderosa .

Y completó: “Enojo frente a un Estado que tiene la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos y garantizar el acceso a la justicia , pero que durante meses permaneció ausente . Sin embargo, seguiremos exigiendo verdad, justicia y la aparición con vida de Delicia Mamani Mamani”.

Fuente: TN