La trampa de las criptomonedas: detuvieron a tres jóvenes acusados de intentar robarles a dos turcos en Palermo

Tres jóvenes, uno de 18 años y dos de 16, fueron detenidos en Palermo acusados de intentar robarles US$10.000 a dos turcos en una supuesta compra de criptomonedas .

El episodio, que se conoció hoy, ocurrió el pasado 27 de junio en la calle Dorrego al 2200, Palermo, cuando un efectivo policial advirtió una pelea entre varios hombres en el lobby de un edificio y pidió refuerzos para separar a los involucrados.

Según el relato de las víctimas -dos turcos de 23 y 25 años, ambos nacionalizados argentinos-, habían pactado un encuentro en ese lugar para comprar monedas digitales por una suma de US$10.000. Al llegar, los recibió el joven de 18, que los llevó al primer piso, donde aparecieron los otros dos acusados, ambos menores.

La situación se tornó sospechosa cuando los jóvenes no lograron abrir la puerta del departamento. Ante la duda, las víctima decidieron bajar a la planta baja, pero en ese momento uno de los imputados sacó un arma.

Uno de los turcos advirtió la maniobra y se enfrentó a los acusados, lo que derivó en una pelea hasta la llegada de la Policía de la Ciudad, según informaron a TN fuentes policiales.

Los efectivos detuvieron a los tres sospechosos y secuestraron tres teléfonos celulares , un juego de llaves con sensor magnético y una réplica de pistola plástica marrón.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional de Menores N° 6 , dirigido por Carlos Cociancich , con intervención de la Secretaría N° 16 de Nicolás Renom . El magistrado solicitó la detención de los tres imputados y ordenó las primeras medidas para avanzar en la investigación.

Fuente: TN