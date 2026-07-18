Si ves un hornero cerca de tu casa o jardín, te contamos qué significa y por qué es una buena señal

En las casas y jardines de la Argentina suele ser muy común ver horneros volando o construyendo sus nidos. Si bien a muchos les puede llamar la atención, esta presencia no es casual y puede dar indicios positivos sobre el estado del ambiente.

Estas aves suelen acercarse a entornos donde encuentran condiciones favorables para vivir. Por eso, si aparece un hornero cerca de tu casa o jardín, puede ser una señal de que el ambiente ofrece alimento y un espacio seguro para instalarse.

Los horneros buscan alimento mientras caminan por el suelo y se alimentan de pequeños invertebrados. Por este motivo, los jardines y sectores con abundante vegetación son sitios atractivos que favorecen la presencia de estas aves.

Si ves un hornero recorriendo el pasto, removiendo hojas secas o caminando entre las plantas, generalmente significa que está buscando comida. Además, estas aves están acostumbradas a vivir cerca de las personas , por lo que suelen instalarse tanto en zonas rurales como en grandes ciudades.

Ver un hornero frecuentar un jardín es una señal positiva, porque indica que encontró un espacio con alimento, refugio y lugares en los que puede desplazarse tranquilamente.

Como si fuera poco, al consumir distintos invertebrados que encuentra en el suelo, colabora con el equilibrio natural del ambiente . De todas maneras, la aparición de estas aves no es un indicio por sí solo de que el jardín esté completamente sano.

También puede ocurrir que una pareja construya su característico nido de barro . En estos casos, tanto el macho como la hembra participan en la elaboración y suelen elegir árboles, postes u otras estructuras firmes.

Si un hornero visita con frecuencia el jardín, no es recomendable perseguirlo ni intentar tocarlo, sino que lo mejor es observarlo desde lejos . Además, si empieza a construir un nido, no conviene intervenir, siempre y cuando no represente ningún riesgo.

En caso de querer atraer más aves silvestres, el método más sencillo es mantener sectores con vegetación , evitar el uso de productos químicos y conservar distintos espacios donde puedan buscar alimento .

Así, si un hornero aparece en tu jardín, es un indicio positivo sobre las condiciones del ambiente y no conviene espantarlo. Al ser una de las aves más representativas de la Argentina, tenerlo cerca también es una oportunidad para observar mejor su comportamiento.

Sí. En general, la presencia frecuente de horneros es positiva , ya que estas aves suelen permanecer en lugares donde encuentran alimento, refugio y condiciones adecuadas para desarrollar su vida.

Además, al alimentarse de pequeños invertebrados que encuentran en el suelo, forman parte del equilibrio natural del ambiente . Sin embargo, su aparición no significa necesariamente que el jardín esté libre de problemas, sino que encontró allí recursos suficientes para instalarse o visitar la zona con frecuencia.

Fuente: TN