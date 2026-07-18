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¿Mesa afuera o adentro?: cómo va a estar el tiempo para el almuerzo antes de la final del Mundial 2026

Redacción CNM julio 18, 2026

Este domingo 19 de julio se llevará adelante la final del Mundial 2026 entre Argentina y España . En este marco, muchas personas se preguntan cómo estará el tiempo para el almuerzo previo al partido, donde muchos se reúnen con familiares o amigos para disfrutarlo.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , para la madrugada del domingo se esperan tormentas aisladas , que irán disminuyendo con el correr de las horas y por la mañana solo habría chaparrones.

Si bien para el resto del día el tiempo se mantendrá estable, el cielo estará nublado y la máxima será de 15 grados. Por eso, los meteorólogos recomiendan almorzar en un lugar cerrado y calefaccionado.

Fuente: TN


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