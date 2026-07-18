Detuvieron en Santa Fe a tres acusados de organizar excursiones de caza irregulares para turistas franceses

Tres personas fueron detenidas en el norte de Santa Fe acusadas de organizar excursiones de caza ilegal para un grupo de turistas franceses que no contaba con la documentación obligatoria para desarrollar esa actividad.

El operativo tuvo lugar en la zona rural de Fortín Olmos y formó parte de una serie de controles desplegados durante el fin de semana largo para combatir delitos vinculados con la caza y la pesca furtiva en distintos puntos de la provincia.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada por la Dirección Provincial de Manejo Sustentable, que advirtió presuntas irregularidades en la organización de salidas de caza deportiva . A partir de esa presentación se puso en marcha un procedimiento conjunto entre la Dirección General de Seguridad Rural “Los Pumas” y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe.

Durante los controles, los agentes interceptaron dos camionetas que transportaban a un contingente de ciudadanos franceses hacia campos donde se realizarían actividades de caza. La investigación determinó que las excursiones eran coordinadas por tres argentinos que no estaban habilitados para desempeñarse como guías de caza , un requisito exigido por la normativa vigente.

En la inspección, los efectivos encontraron 24 patos silvestres muertos y secuestraron tres escopetas, cartuchos, vainas servidas, señuelos, llamadores, pateras y otros elementos utilizados para la actividad cinegética. Además, comprobaron que ninguno de los integrantes del grupo poseía licencia de caza vigente.

Las irregularidades detectadas no terminaron allí. Según informaron las autoridades, el responsable del contingente tenía vencidas tanto la credencial de Legítimo Usuario como la tenencia del arma de fuego que portaba, situación que agravó su situación judicial.

Por orden de la Fiscalía de Vera, las armas, los vehículos y el resto del equipamiento fueron secuestrados de manera preventiva . Los tres organizadores quedaron aprehendidos y son investigados por la presunta tenencia indebida de armas de fuego de uso civil, además de infracciones a la Ley Nacional de Conservación de la Fauna Silvestre.

En paralelo, inspectores del Ministerio de Ambiente llevaron adelante controles en pescaderías y centros de acopio ubicados en Fray Luis Beltrán y Granadero Baigorria, donde detectaron distintas irregularidades relacionadas con la comercialización de especies protegidas y el incumplimiento de las normas de fiscalización.

En total, las autoridades retiraron de circulación más de 15 toneladas de pescado cuya comercialización presentaba distintas infracciones.

Fuente: TN