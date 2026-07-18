Video: el momento en que un empleado de un kiosco de Mar del Plata frustró un robo con una botella de vino

Un empleado de un kiosco de Mar del Plata enfrentó a un delincuente que intentó robar el comercio y logró impedir el asalto tras golpearlo con una botella de vino. La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad del local ubicado en la avenida Fortunato de la Plaza al 5700, en el barrio El Progreso.

El episodio ocurrió el jueves pasado cerca de las 19.24 . Según se observa en las imágenes, un hombre con el rostro cubierto ingresó al negocio y, luego de saludar al trabajador, lo amenazó para que entregara la recaudación.

La reacción de Bruno, el empleado que estaba detrás del mostrador, fue inmediata. Tomó una botella de vino que estaba sobre la mesa y comenzó a golpear al sospechoso hasta obligarlo a salir del kiosco.

En diálogo con medios locales, Bruno contó cómo fue la secuencia. “Me dijo: ‘dame toda la guita’ . Primero pensé que me estaba cargando, pero después lo agarré de la campera y lo primero que vi fue la botella. Se me pasó por la cabeza en el momento y lo hice”, relató.

La pelea continuó en la vereda del comercio. El empleado logró llevar al delincuente al suelo, aunque finalmente el sospechoso consiguió escapar antes de la llegada de la Policía.

“Quiso salir corriendo y lo hice chocar contra un tablero. Antes de caernos le pego el botellazo en la nuca, pero se rompió en el piso. Nos resbalamos con el vino y se me escapó”, explicó Bruno.

Las imágenes de seguridad muestran que el ladrón no llegó a concretar el robo y que, según el trabajador, tampoco exhibió ningún arma durante el intento de asalto.

“Si tenía algo, me lo iba a mostrar. Como no sacó nada, reaccioné”, aseguró el empleado, quien reconoció que fue una situación de riesgo.

Los trabajadores del comercio creen que el hombre que intentó ingresar nuevamente al local sería el mismo que había protagonizado un robo en mayo pasado.

En aquella oportunidad, según quedó registrado en otra cámara de seguridad, un delincuente con el rostro cubierto ingresó al kiosco, sacó un arma y amenazó a la cajera para llevarse el dinero de la caja.

La empleada comenzó a gritar que estaban robando el comercio y logró que el asaltante huyera del lugar. Al igual que en el episodio más reciente, el hombre tenía la cara cubierta.

Bruno señaló que el sospechoso sería conocido por vecinos y comerciantes de la zona. “Las chicas lo conocen y me parece que ya había intentado robarle a una de ellas. Ya está medio visto por el barrio”, comentó.

Tras el enfrentamiento, varias personas le advirtieron que había puesto en riesgo su vida al intentar detener al delincuente.

“Todos me dijeron que me arriesgué mucho, que no tenía que haberlo hecho, que no haga nada”, contó. Sin embargo, sostuvo que no sabe cómo reaccionaría ante una situación similar: “La verdad, no estoy muy seguro de que no vuelva a reaccionar igual”.

La Policía continúa con la búsqueda del sospechoso , mientras las imágenes de las cámaras de seguridad quedaron como elemento clave para intentar identificarlo.

Fuente: TN