Si tenés cáscaras de banana en casa, poseés un tesoro: por qué y para qué sirven

Después de comer una banana , la mayoría de las personas tira la cáscara a la basura sin pensarlo dos veces. Aunque desecharla puede parecer la mejor opción, este residuo puede tener distintos usos adentro del hogar, sobre todo para quienes tienen plantas.

Como la cáscara de banana puede descomponerse junto a otros materiales orgánicos, puede incorporarse al compost . Además, si se la corta en pedazos más chicos, es posible acelerar este proceso.

Más allá de sumarlas a una compostera tradicional, las cáscaras de banana pueden usarse en sistemas de lombricompostaje , ya que las lombrices se alimentan de buena parte de los restos de frutas y verduras.

Además, otro uso casero consiste en aprovechar la parte interna de la cáscara para eliminar el polvo de las hojas grandes de algunas plantas de interior. Tras pasarla por las hojas, es fundamental limpiar la superficie con un paño para que no queden restos pegajosos sobre la planta.

Como si fuera poco, se pueden usar para darles brillo a algunos zapatos y objetos de cuero liso . Para hacerlo de manera correcta, hay que frotar la parte interior de la cáscara y, posteriormente, pasar un paño limpio y seco. Es recomendable probarlo primero sobre un sector poco visible.

Entre sus usos más prácticos aparecen:

En caso de no utilizarlas en la compostera inmediatamente, es recomendable guardar las cáscaras en un recipiente cerrado en la heladera o el freezer hasta poder incorporarlas. De esta manera, no se acumulan sobre la mesada, donde pueden generar malos olores.

Por estos motivos, antes de tirar las cáscaras de banana a la basura, es recomendable pensar en estos usos. Con acciones simples, dejan de ser un residuo y pasan a tener una segunda vida adentro del hogar .

Fuente: TN