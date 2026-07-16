Exposición Rural: los fabricantes argentinos de maquinaria agrícola alertan sobre una menor rentabilidad y los desvela mantener el empleo

En el Pabellón Azul de la Exposición Rural de Palermo, donde, como cada año, las principales fábricas de maquinaria agrícola exhiben sus últimos desarrollos, la muestra vuelve a cruzar a la industria con el segmento que hoy ofrece las mejores perspectivas para el negocio: la ganadería. En una exposición donde esa actividad ocupa un lugar central, las empresas llegaron con un panorama muy distinto en el resto del mercado. Si bien las máquinas destinadas a la producción ganadera en la industria nacional sostienen la demanda, la agricultura perdió dinamismo después del envión de Expoagro y el primer semestre terminó con 3303 patentamientos de tractores, cosechadoras y pulverizadoras, un 1,9% menos que en igual período de 2025. A eso se suman una rentabilidad cada vez más ajustada, una estructura de costos que, según el sector, es entre un 30% y un 40% superior a la de Brasil y una creciente competencia de equipos importados. El panorama de la actividad se da en un contexto de una cosecha récord calculada en 163 millones de toneladas de granos por el Gobierno.

El impacto, dijeron los fabricantes, ya no se refleja solo en las ventas: también condiciona las inversiones en desarrollo e ingeniería, mientras las empresas hacen esfuerzos por sostener el empleo en sus plantas del interior pese al menor nivel de actividad. " Todo lo que son máquinas asociadas a la ganadería está repuntando. Fue creciendo durante este último año y medio “, resumió Hernán Zubeldía, presidente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (Cafma). Según explicó, dentro de un mercado que todavía no logra recuperarse plenamente, ese segmento es hoy el que muestra el comportamiento más sólido.

El dirigente recordó que el año había comenzado con mejores expectativas que 2025. Expoagro, dijo, impulsó las ventas gracias a las líneas de financiamiento disponibles y permitió un arranque que hacía pensar en una recuperación más firme. " Arrancó bien 2026, fue un mejor arranque que 2025. En Expoagro tuvimos tasas competitivas y eso se notó mucho. Fue una lástima que no se hubieran podido sostener porque hay productos que se venden en esa muestra y otros que recién se necesitan varios meses después. Nosotros siempre buscamos que esas condiciones estén durante todo el año “, explicó.

De hecho, como se dijo, durante el primer semestre se patentaron 3303 tractores, cosechadoras y pulverizadoras, apenas un 1,9% menos que en igual período de 2025, luego de que junio pasado mostrara una fuerte desaceleración respecto de mayo tras el efecto de Expoagro.

Para Zubeldía, el principal problema pasa hoy por la rentabilidad. “Primero hay que pensar en la próxima siembra, comprar los insumos, pagar los gastos y el alquiler. La inversión en maquinaria queda para el final. A nosotros nos pasa lo mismo: pagamos sueldos, proveedores y todos los costos. La caída de la rentabilidad termina impactando en desarrollo e ingeniería y, quizás, lo que dejamos de invertir este año se vea dentro de diez años” , afirmó. Según indicó, el mercado tampoco venía de un escenario excepcional. " No veníamos con números extraordinarios. Estábamos aproximadamente un 30% por debajo de las expectativas de venta que teníamos para este año “, señaló. A esa situación se suma, según el dirigente, un problema estructural de competitividad. ” Estamos siendo competitivos en precios con costos que están entre un 30% y un 40% más altos que los de las máquinas producidas en Brasil “, sostuvo.

Para Zubeldía, esa brecha no responde únicamente al proceso productivo, sino también a la carga tributaria que enfrenta la industria argentina. " Estamos pagando tres veces la alícuota de Ingresos Brutos en la cadena de valor de una máquina. También pagamos el impuesto a los débitos y créditos sobre los sueldos. A veces hablamos de los aportes patronales, pero además estamos pagando el impuesto al cheque sobre los salarios. Hay empresas que tienen más costo impositivo que costo de chapa “, afirmó.

El dirigente agregó que ese escenario se vuelve todavía más complejo por el ingreso de maquinaria importada. Si bien remarcó que el sector siempre convivió con marcas extranjeras, señaló que hoy también debe competir con productos provenientes de países que cuentan con fuertes políticas de subsidios. " China es un capítulo aparte. Subsidia directa e indirectamente la producción y la exportación. Competimos contra un modelo de país que hace 50 años sabe hacia dónde va y tiene una infraestructura preparada para producir “, aseguró.

Frente a ese panorama, explicó que muchas empresas comenzaron a revisar sus estructuras para adecuarse al nivel actual de actividad. Sin embargo, afirmó que la prioridad sigue siendo sostener el empleo. " Lo último que querés hacer es sacar gente. No solo por el impacto social, sino porque te llevó muchos años formar a esa persona. Es un activo importantísimo para la empresa. Perderla es como desprenderte de una máquina o de un robot “, expresó.

Recordó que en los últimos cuatro o cinco años el sector pasó de unos 27.000 a alrededor de 40.000 puestos de trabajo directos. " Si logramos mantener esos 13.000 puestos adicionales sería un recontra golazo “, dijo.

Sobre las perspectivas para lo que resta del año, Zubeldía evitó hablar de una recuperación fuerte, aunque consideró que el segundo semestre podría mostrar un mejor comportamiento que el de 2025. “Estimo que vamos a terminar con números muy similares a los del año pasado. El segundo semestre va a ser mejor que el del año pasado, pero comparado contra un año que fue malo“, señaló.

También consideró que la menor incertidumbre política podría ayudar a darle algo más de previsibilidad al mercado. “Este año no tenemos los ruidos políticos que tuvimos el año pasado. Cuando aparece el ruido preelectoral se disparan las tasas y eso no le sirve a nadie “, concluyó.

Fuente: La Nación