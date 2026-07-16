Cambios en el sistema de puntajes, reducción de licencias y menos rotación: así será el nuevo estatuto docente de CABA

“Quien tiene que enseñar nunca tiene que dejar de aprender”. Con esa definición, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , presentó la modificación del Estatuto Docente de CABA . La iniciativa cambia aspectos centrales de la carrera docente con el acceso a cargos directivos, las licencias y el sistema de puntajes.

El anuncio, que fue antes del comienzo del receso invernal, pone el foco en cinco ejes que, según las autoridades porteñas, buscan mejorar la formación , el desempeño y la estabilidad en las aulas . Los cambios comenzarán a implementarse de manera gradual a partir de 2027, según el nivel y la modalidad educativa.

Uno de los principales objetivos es reducir la rotación docente. Actualmente, uno de cada cinco maestros cambia de escuela cada año , una situación que, según el Ministerio de Educación porteño, interrumpe los procesos de aprendizaje y dificulta la consolidación de equipos estables dentro de las instituciones.

Otro de los puntos está vinculado a que los docentes deberán acreditar al menos dos años de antigüedad como titulares en un establecimiento antes de solicitar un traslado. Además, la asistencia pasará a tener un peso central en las evaluaciones: quienes no alcancen un 90% de presentismo no podrán acceder a las calificaciones más altas.

Para Macri, las modificaciones “vienen a sacudir un sistema tremendamente conservador ”. “Tenemos un único objetivo: seguir formando capital humano que tenga futuro. Y tenemos que hacerlo rápido, porque debemos recuperar el tiempo perdido y subirnos a un tren que va a una velocidad descomunal”, afirmó durante un encuentro con periodistas del que participó TN.

Por su parte, la ministra de Educación porteña, Mercedes Miguel , sostuvo que la actualización del estatuto tendrá un impacto directo en las escuelas. “Consideramos que es un paso estrictamente necesario para lograr todo lo que nos propusimos, poniendo siempre en el centro a los chicos y adolescentes. Existe mucha evidencia, tanto en la Ciudad como en el mundo, de que la calidad de la formación y de la carrera docente es determinante para mejorar los aprendizajes de los estudiantes”, señaló.

Durante la presentación, el subsecretario de Planeamiento e Innovación Educativa de la Ciudad, Oscar Guillione , e Inés Cruzalegui , subsecretaria de Gestión del Aprendizaje, explicaron los cinco ejes sobre los que se apoya la nueva reglamentación.

“Cada escuela tiene una identidad, tiene un proyecto y tiene que tener un equipo estable. Eso permite sostener ese proyecto en el tiempo y también permite construir lazos de mayor confianza con las familias y las comunidades educativas”, fundamentó Cruzalegui.

Según datos oficiales, actualmente más del 90% de los docentes obtiene la calificación “Sobresaliente”, una situación que dificulta distinguir desempeños destacados y detectar a tiempo a quienes necesitan acompañamiento. Con la nueva reglamentación, quienes no acrediten al menos un 90% de presentismo no podrán recibir las calificaciones “Muy Bueno” ni “Sobresaliente”.

“Tenemos que darle herramientas a la escuela, a la conducción y al propio sistema para que aquellas personas que no están en condiciones de enseñar no están enseñando”, marcó Guillione.

Según adelantaron las autoridades, el detalle completo de la nueva reglamentación será difundido después de las vacaciones de invierno.

Consultado sobre la posible reacción de los gremios docentes, Macri aseguró que la reforma fue trabajada con distintos actores del sistema educativo. “Estos cambios responden a un reclamo de los alumnos y las familias, pero también de muchos docentes que están preocupados. Los hemos trabajado con los actores involucrados. Algunas medidas generan más entusiasmo y otras más tensión, pero como son un sistema, uno no puede ceder una parte porque sino el sistema no funciona”, sostuvo.

Además, reconoció que habrá cuestionamientos. “Seguro va a haber resistencias políticas y temores, pero estamos listos para dar esa discusión” , afirmó.

En la misma línea, Miguel admitió que algunas modificaciones generan mayor consenso que otras. “Reconocen que hay cambios necesarios, pero seguramente tendremos que trabajar mucho en la apropiación y en la implementación de estas medidas”, concluyó.

Fuente: TN