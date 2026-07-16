Las personas más empáticas siempre dicen estas 5 frases: según la psicología, generan confianza y cercanía

La empatía es una de las habilidades más valoradas porque permite ponerse en el lugar del otro y entender sus emociones. Según la psicología , quienes desarrollan esta capacidad no solo escuchan con atención, sino que también utilizan ciertas frases que hacen que quienes los rodean se sientan comprendidos , respetados y seguros .

Estas expresiones transmiten un interés genuino y validan lo que siente la otra persona.

Diversos estudios sobre comunicación interpersonal señalan que los vínculos se fortalecen cuando las personas sienten que pueden expresar sus emociones sin temor a ser juzgadas. Las frases empáticas cumplen un rol clave porque:

Fuente: TN