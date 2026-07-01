Senado: el oficialismo avanzó con otra tanda de pliegos judiciales

Tras avalar 17 designaciones -entre ellas la del ex secretario del juez Ariel Lijo en un juzgado clave- este miércoles la comisión de Acuerdos del Senado volvió a reunirse y recibió en audiencia a otros 11 postulantes para ocupar cargos judiciales .

Se trata de vacantes en juzgados, cámaras federales, tribunales orales, fiscalías y defensorías de distintas jurisdicciones del país: Capital Federal, Río Negro, Salta, Buenos Aires y Mendoza.

Entre ellos estuvo el candidato a fiscal federal de la unidad fiscal de Resistencia, Chaco, a Nicolás Sabadini ; el único que llegó con impugnaciones.

El fiscal en cuestión participó en investigaciones de casos resonantes como el de las facturas truchas del empresario kirchnerista Lázaro Báez, intervino en causas contra los chaqueños Emerenciano Sena y Marcela Acuña -padre y madre del César Sena, condenado por asesinar a Cecilia Strzyzowski - y otras por presunto lavado de dinero y asociación ilícita contra ex funcionarios del gobierno de Jorge Capitanich.

Además, el funcionario fue denunciado por su hermana por violencia de género luego de haber difundido un correo electrónico de él en el que la amenazaba, en medio de un conflicto familiar.

Sabadini respondió, también por escrito, y rechazó la totalidad de las imputaciones formuladas por inexactas o carentes de sustento fáctico. Explicó en la carta su patrimonio, aclaró que la sanción disciplinaria la recibió hace veinte años y que fue por diez días, sin implicar inhabilitación ni antecedentes penales, y en cuanto a la denuncia por violencia de género remarcó que que las acusaciones fueron desestimadas por las autoridades competentes y que " obedecen a conflictos estrictamente personales".

Al momento de la audiencia Sabadini apenas recibió dos preguntas de los radicales Carolina Losada y Maximiliano Abad. Losada le consultó por las impugnaciones y concretamente por las demoras que le señalaban en el caso de Cecilia Strzyzowski.

"Esa causa es un desprendimiento de la causa sueños compartidos que se inicia antes de mi llegada como fiscal a la fiscalía general, la tramitó un fiscal subrogante anterior. Cuando surge este crimen la jueza nos corre traslado de la existencia de este expediente, que durante mi gestión no había pasado por mis manos ese expediente".

Y agregó: "Pero nunca se completó esa orden de la cámara federal al juez para que nos corran vista. Paralelamente se inicio una causa por lavado de dinero, por el flujo de dinero que se inyectaba a la familia Sena, que esa sí se pidió elevación a juicio. Pero en el otro caso cuando nosotros la impulsamos ya estaba prescripta. Durante mi gestión nunca se completó la vista de ese expediente".

También expuso Santiago French, propuesto como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. French intervino en la causa contra el ex diputado kirchnerista Emiliano Estrada por peculado . Lo acusan de haber usado fondos del Estado para financiar la creación de videos falsos para perjudicar a adversario políticos.

El senador peronista Mariano Recalde le consultó por qué no hizo lugar a los pedidos de nulidad presentados por Estrada. "Teniendo en cuenta que dijo que el juez en estudio tiene que tener sentido común y humildad ¿cómo se vincula la denuncia y la actuación suya en ese caso con el sentido común?", disparó el legislador.

French respondió: "Tuvimos una intervención liminar por el tipo de recurso que vino. Yo consideré que el caso debía avanzar, nunca dije que la hipótesis atribuida al imputado era verdadera. Las objeciones que presentó se las respondieron a todas. Fue escuchado y se le dio una respuesta, el tema es que esas respuestas no fueron satisfactorias para el imputado". Y agregó: "Es una causa que sigue dando vueltas sería problemático seguir opinando, pero cada una de las peticiones le fueron respondidas. Si en alguna me puedo haber equivocado para eso esta la instancia recursiva".

La ronda de exposiciones comenzó con las presentaciones de la María Laura Irastorza, propuesta como defensora pública de víctimas en Río Negro, quien destacó la necesidad de garantizar el acceso a la justicia y el derecho de las víctimas a ser escuchadas, especialmente de los sectores más vulnerables, y señaló como fortalezas su vocación de servicio y capacidad de trabajo.

A su turno, Pedro Manuel Crespo, propuesto para desempeñarse como juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N.º 28 de la Capital Federal, sostuvo que el ejercicio de la magistratura requiere una "fuerte vocación pública y republicana" y subrayó la relevancia del fuero comercial, señalando que los conflictos que allí se tramitan tienen un impacto directo en múltiples ámbitos de la vida social y económica, ya que involucran cuestiones vinculadas al tráfico mercantil, pero también repercuten en derechos de trabajadores, consumidores y familias.

También se postularon como defensora pública oficial ante los tribunales orales en lo criminal y correccional de Capital Federal, Amanda Espino; vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, Santiago José Martín; fiscal federal de la unidad fiscal Mendoza, Fernando Alcaraz; vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, Javier Cosentino; juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n°14 de Capital Federal Jose Ignacio Polizza; jueza del juzgado federal de primera instancia de la seguridad social n°5 de Capital, María Gabriela Janeiro; y juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n°9 de Capital, Mariano Klumpp.

Redactora de la sección Política

Fuente: Clarín