Milei no viajará a Estados Unidos para el 4 de julio, pero buscan reagendar otra fecha

En la Casa Rosada ya toman como un hecho que Javier Milei no viajará a los Estados Unidos para los festejos por el 4 de julio , día de la Declaración de Independencia de ese país.

Tal como confirmó Clarín el lunes, el Presidente puso en dudas un viaje que habría sido el número 17 a los Estados Unidos y que, por un lado, se le superponía con la renovación de su gabinete, sin Manuel Adorni y sí con Diego Santilli a la cabeza .

El Gobierno busca recobrar frescura en la comunicación y fortaleza legislativa tras la larga agonía judicial y política de Adorni. Pero además iba a ser el único presidente extranjero presente el 4 de julio en una celebración a la que en los Estados Unidos no invitan a jefes de Estado y de Gobierno extranjeros.

De ahí que, tal como contó también este diario, la señal que dio el Presidente a su máximo aliado e incondicional -Donald Trump y los Estados Unidos- fue su participación en la fiesta que, por el Día de la Independencia, organizó el embajador Peter Lamelas . Fue lo que se dice en la jerga popular "un fiestón", al que Milei asistió con su hermana Karina y en el que hubo ministros del Gobierno, gobernadores, empresarios, legisladores, militares y figuras de alto nivel, pero sin dirigentes importantes de la oposición.

Es decir que iba a emprender un viaje de incierto destino con Trump en Washington y con una única actividad festiva importante el día 4 en el Departamento de Estado, encabezada por Marco Rubio, en la que no participan presidentes y cuya máxima autoridad argentina debería ser el embajador Alec Oxenford.

Este martes había confusión sobre el viaje porque algunas fuentes de la Cancillería habían dicho que llegó la invitación para el Presidente por parte del gobierno de los Estados Unidos, pero esa no era la misma información que manejaban en la Casa Rosada. Nada fuera de lo común en otros países.

A su vez, el canciller Pablo Quirno le dijo el martes en la residencia estadounidense a los periodistas que se intentaba reprogramar para el 7 y 8 de julio, pero en vez de ir a Nueva York y Washington sería a California, para asistir a la conferencia de magnates de Sun Valley, a la que Milei fue el año pasado y donde fue figura estelar. Pero para eso tampoco hay ni tiempo ni preparación.

Aunque por razones presupuestarias este año no habrá grandes festejos militares o diplomáticos por el 9 de Julio, Día de la Independencia argentina, es un feriado y un momento importante en el que el Presidente tiene que estar en el país. Hay una vigilia en Tucumán y un pequeño desfile de bandas militares.

A decir verdad, no solo para el 4 de julio no van presidentes a los Estados Unidos. El Presidente y el canciller Quirno querían aprovechar esta vez para visitar la Fragata Libertad, que estará anclada justo frente a la Estatua de la Libertad, en Nueva York. Esa habría sido una gran foto, pero a nivel local podría ser muy criticada. El Presidente nunca visitó el emblemático buque escuela de la Armada en la Argentina.

Tampoco asisten mandatarios a la jura del presidente de los Estados Unidos. El viaje de Milei en enero de 2025 para acompañar a Trump en su asunción fue una excepción, porque el republicano invitó a un puñado de aliados y amigos, entre ellos el libertario.

Hasta ahora, la participación argentina en las actividades por el 4 de Julio -este año son especialmente importantes porque se cumplen 250 años de la Declaración de Independencia- se limitó, días atrás, a una gran feria en la que participó el propio Trump y a la que fue invitado el equipo de la Embajada argentina, según se vio en la cuenta de X.

Oxenford estará este 4 de julio en el brindis con Marco Rubio en el Departamento de Estado . Ese mismo día será la regata en la que estará la Fragata Libertad, justo frente a la Estatua de la Libertad, bien temprano. Es la primera vez que el buque habrá tocado cuatro puertos en los Estados Unidos.

En el primero de ellos, el embajador argentino en Washington ofreció un cóctel, según se desprende de distintos medios. Y el que se hará el viernes en Manhattan será encabezado por el cónsul general Gerardo "Gerry" Díaz Bartolomé junto con el agregado militar en los Estados Unidos.

Fuente: Clarín