Sueños Compartidos: Schoklender declaró que Cristina Kirchner delegó las obras del programa a Emilio Pérsico en 2011

En una nueva ampliación de su indagatoria en el juicio por Sueños Compartidos , y en respuesta a la declaración de un testigo, el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender sostuvo que el Movimiento Evita y uno de sus líderes, Emilio Pérsico , se hicieron cargo del programa de viviendas meses después de que él fuera apartado, en mayo de 2011.

El nombre del dirigente piquetero surgió de improviso durante la última audiencia en boca de un testigo que dijo que vio a un “tal Pérsico” en la fundación con una caja llena de plata .

“¿Saben quién es Pérsico? Es Emilio Pérsico”, dijo hoy Schoklender. “¿Y saben por qué aparecía en la Fundación con un montón de plata? Porque Cristinita, cuando se llega a la paralización de todas las obras de la Fundación, decide que le pasen todas las obras y toda la administración a Emilio Pérsico , al Movimiento Evita”, dijo.

Schoklender dijo que eso ocurrió meses después de que él dejara el manejo del programa. Fue luego de que estallaran las denuncias del caso, cuando la fallecida Hebe de Bonafini , expresidenta de la Fundación, decidió revocar todos los poderes que les había otorgado a Sergio y a su hermano Pablo, dándole un nuevo uno nuevo a su hija, María Alejandra Bonafini .

Schoklender declaró hoy por tercera vez en el juicio . Defendió su gestión y dijo que nunca pagó “un mango de coimas”, pero volvió sobre la idea de que el programa sufría un drenaje permanente de recursos a manos de la política .

Consultado sobre esto por el fiscal Diego Velazco , dijo: “Era la demanda de apoyo político que planteaba Hebe a instancias de [Oscar] Parrilli, Cristina [Kirchner], [Amado] Boudou, de toda esa runfla ”.

“Cuando Hebe decía ‘necesito tanto’ -siguió Schoklender- había que buscarlo. Ese tanto podía ser para pagarle el sueldo a un exmilitante compañero revolucionario compañero de sus hijos o para apoyar la campaña política de algún candidato que le pedía a Parrilli o a Cristina ”.

Schoklender está acusado de fraude al Estado por su rol de apoderado de la Fundación de las Madres, encargada de poner en marcha Sueños Compartidos, el programa de viviendas sociales ejecutado durante el kirchnerismo.

Hebe de Bonafini también era una de las acusadas por la fiscalía como partícipe secundaria , pero falleció en 2022. El señalamiento fiscal por los desvíos alcanza, además, a Pablo Schoklender y a funcionarios del kirchnerismo, como el exministro Julio De Vido , el exsecretario José López , el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Claudio Fatala y el exsubsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda Luis Rafael Bontempo .

Los hermanos Schoklender, en particular, están acusados de haberse apropiado del 23% del presupuesto destinado a Sueños Compartidos . Según la acusación, una de las firmas vinculadas a los hermanos y a esos desvíos fue Meldorek SA , de la que Sergio Schoklender adquirió el 90% de las acciones y con la que se compró aviones y vehículos de lujo, entre ellos una Ferrari.

La semana pasada por el juicio pasó como testigo el dueño de un corralón de materiales de Lanús que trabajó con el programa. Declaró que nunca pudo cobrar en tiempo y forma y que en algunos casos ni siquiera recibió el dinero .

En ese marco, sostuvo: “Para todos había efectivo. Lo vi a un tal Pérsico ahí, que llevó una caja llena de plata , y a mí me dieron cheques a 30, 60, 90 y 120 días. Y ahí me enojé”.

Consultado por este medio la semana pasada, el dirigente del Movimiento Evita -que no forma parte del expediente- dijo que su organización nunca trabajó en Sueños Compartidos y que solo se hizo cargo de las obras en la Ciudad de Buenos Aires , en vínculo directo con el gobierno porteño. Agregó que nunca estuvo presencialmente en las oficinas de Sueños Compartidos y que la relación con la Fundación no era buena .

Schoklender dijo hoy que el dirigente transformó el trabajo registrado del programa en “becas”, lo que “terminó paralizando todas las obras” . “Nosotros sabemos cómo son los manejos de ellos”, sostuvo. El miércoles próximo el Tribunal Oral N°5 dará inició a los alegatos , comenzando por el del fiscal Velazco.

Fuente: La Nación