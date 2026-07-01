Una empleada de Adorni ratificó que pagó $8.000.000 de pesos para comprar sábanas y un sommier y dijo que hizo más compras para el ex funcionario

Para continuar entendiendo los movimientos de dinero que Manuel Adorni habría querido ocultar, el fiscal Gerardo Pollicita citó a Gisela Kocsis, responsable de la compra de blanquería que se encontró en el celular de Matías Tabar y ex empleada de la Vocería presidencial donde trabajaba Adorni. Este miércoles la mujer ratificó ante la Justicia que pagó más de ocho millones de pesos en efectivo y admitió esa y otras compras. También le prestó su tarjeta de crédito al ex funcionario: "Luego me pagó en efectivo”, sostuvo.

El 4 de mayo, el constructor Matías Tabar declaró como testigo en el marco por la causa por presunto enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete. El contratista tuvo a cargo la refacción de la vivienda del country Indio Cua, sobre la cual hay sospechas.

Cuando dejó su teléfono en manos del fiscal para que sea peritado, allí se encontró una factura que daba cuenta de una compra de ropa blanca y un sommier por 8.183.383 pesos.

La adquisición se hizo en efectivo y la realizó Gisela Kocsis, Secretaria Ejecutiva de la Subsecretaría de Comunicación y Difusión.

La operatoria despertó aún más sospechas en los investigadores y por eso el fiscal la citó a prestar declaración testimonial. La justicia busca determinar si el dinero fue proporcionado por el ex funcionario para ocultar el origen del mismo.

En primer lugar, y ante el fiscal Pollicita, Kocsis reconoció la compra en la blanquería Rosen. Indicó que Bettina Angeletti -esposa de Adorni-, “fue quien se presentó en la sucursal con el dinero en efectivo para pagar la operación”.

La funcionaria consignó, además, que hubo una compra posterior de 400.000 pesos por unas almohadas, que también se realizó en efectivo. Este operación habría ocurrido veinte días después de la primera, en el mismo comercio.

Entre la información proporcionada ante la fiscalía, Kocsis expresó que en mayo de 2025 “habría gestionado la compra de un lavavajillas y un lavarropas Whirpool por 3.100.000 pesos aproximadamente para Indio Cua, la cual solventó con su tarjeta”.

¿Qué sucedió con esa compra? La testigo manifestó que " Adorni me dio la plata en efectivo”.

Frente a la consulta de la fiscalía respecto a porqué se ocupaba de estas cuestiones, planteó que solía “ocuparse de gestiones personales de Adorni”.

Otras inconsistencias fueron detectadas por el Ministerio Público Fiscal. Un informe respecto a las tarjetas de crédito dejó al descubierto otros gastos. Cifras “que duplicaban sus ingresos”, expresó una fuente allegada a la investigación.

Cuando la fiscalía requirió un informe a las entidades financieras sobre las tarjetas de crédito otorgadas bajo la titularidad de Adorni, la justicia se encontró con una importante cantidad de dinero movilizado por esa vía. Como reveló Clarín: en dos años y cuatro meses, gastó 139 millones de pesos.

El informe realizado por Mercado Libre mostró a los investigadores otra metodología: la utilización de tarjetas de crédito a través de esta plataforma. Allí se conoció -como reveló La Nación-, que con su sueldo de 3,5 millones de pesos el ex funcionario adquirió un monitor gamer por 2.184.999,05 pesos.

Bajo la misma metodología, es decir, usando tarjetas de terceras personas, Adorni compró dos proyectores Epson 4K con una erogación de 1.831.795 pesos cada uno.

Es decir: en esas compras se endeudó en 5.0183.795 pesos. “No se condice con su salario, sus egresos siguen siendo por encima de lo que percibía como funcionario”, añadió una fuente judicial.

Por esas compras, este miércoles declaró Luis Alujú, quien se definió como un "amigo de toda la vida" del ex Jefe de Gabinete. Fue la persona que utilizó su tarjeta de crédito para comprarle los proyectores.

En su declaración testimonial, el funcionario admitió que el 13 de agosto se realizó la compra.

Alujú se desempa como coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace de la Dirección Nacional de Planificación y Seguimiento de Campañas de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia.

Al fiscal Pollicita le contó que cuenta con una "extensión de una tarjeta de Adorni desde hace 11 años".

Alujú sostuvo que las compras se realizaron con el usuario de Manuel Adorni de Mercado Libre, y que "se habrían entregado en el departamento de la calle Asamblea", propiedad del ex funcionario.

A comienzos de esta semana, declaró como testigo Laura Schiuma quien se desempeña como directora general de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia.

Fue quien compró el monitor gamer el 19 de agosto de 2025, por más de dos millones de pesos. La operatoria quedó expuesta en el informe elevado a la fiscalía por Mercado Libre . “Adorni me devolvió el dinero en efectivo de la compra”, declaró la mujer.

¿Por qué Adorni usó otras tarjetas de crédito? La justicia está convencida que la intención era no figurar como titular de esas operaciones que mostraban gastos que estaban por fuera de las posibilidades que le brindaba su salario de funcionario público.

Estas cifras se suman al dinero en efectivo que movilizó el ex funcionario. Según declaró el constructor Tabar, Adorni y su esposa le pagaron 245.929 dólares en efectivo y sin ningún documento respaldatorio .

Hubo otro dato sobre el cual indagó la justicia federal. Según declaró el contratista, Adorni y Angeletti le pidieron que contactara al mismo carpintero que había trabajado en la casa del country para realizar muebles en el departamento de la calle Miró, en Caballito. Los muebles encargados eran una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, una mesa de comedor diario, un mueble vajillero, un rack/TV, grande, una mesa consola y un espejo.

Estos trabajos se habrían pedido hacia diciembre de 2025 y los pagos se concluyeron entre enero y febrero de este año. La modalidad de pago habría sido igual que ocurrió con las obras en Indio Cua: en efectivo, en dólares, con entrega del 50% al inicio y 50% al finalizar. Los muebles tuvieron un costo de unos 10.000 dólares.

Los mismos se pagaron “en la misma época que viajó y según los dichos del funcionario, pagó el viaje de ida hacia Punta del Este”, remarcaron fuentes judiciales a Clarín .

Es decir: entre refacciones y compra de muebles, los Adorni pagaron más de 255 mil dólares . Después se sumaron los más de ocho millones de pesos en blanquería que la justicia federal incorporó para que en el marco de una declaración testimonial se explique la metodología de pago.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín