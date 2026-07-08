Se negó a que le secuestren el auto en un test de alcoholemia, mordió a una policía y terminó detenida

Una agente de la Policía de Chubut sufrió una salvaje agresión este domingo a la madrugada, cuando en el marco de un retén policial en la ciudad de Puerto Madryn una joven de 25 años, que viajaba como acompañante en un auto cuyo conductor se negó a realizar un test de alcoholemia, la mordió mientras intentaba esposarla . Producto de esta violenta reacción, la atacante terminó detenida y se encuentra imputada por atentado y resistencia a la autoridad agravado en carácter de autor.

Fuentes judiciales precisaron a Infobae que el hecho ocurrió alrededor de las 5:15 en el cruce de las calles Belgrano y Marcos A. Zar, justo en la esquina de la Plaza San Martín. Allí, personal policial de la Comisaría Distrito Primera de Puerto Madryn realizaba un control de rutina en el que fue detenido el auto donde viajaba la agresora, luego identificada como Daniela Eva Alcocer Jaldin .

En ese contexto, Alcocer Jaldin descendió del vehículo Fiat Uno y comenzó a insultar a los efectivos policiales. No conforme, la mujer lanzó golpes de puño al personal.

Ante la negativa de deponer su actitud hostil, y habiendo recibido numerosas órdenes de alto por parte de los uniformados, una agente redujo a Alcocer Jaldin e intentó colocarle las esposas. Sin embargo, la joven reaccionó con furia y mordió la mano derecha de la policía , que sufrió una escoriación de un centímetro en el dedo índice.

Este martes, en el marco de la audiencia imputativa, la agresora se negó a declarar y fue notificada de la investigación que encabeza el fiscal Alex Williams con el fin de determinar las circunstancias en las que mordió a la víctima.

Por disposición del juez de turno, Alcocer Jaldin transcurrirá el proceso legal en libertad, aunque deberá notificar a su abogado si cambia de domicilio durante ese periodo.

Un día antes, y también en la ciudad de Puerto Madryn, un agente fue atacado por una mujer que, en medio de un confuso episodio, realizaba disturbios y alteró la tranquilidad de los vecinos.

Según confiaron fuentes policiales a este medio, el hecho tuvo lugar alrededor de la 1:35 de la madrugada en una casa ubicada sobre calle Alvear al 700. Hasta allí se dirigió personal de la Comisaria Seccional Primera, tras recibir un llamado que alertaba sobre la presencia de una vecina que se encontraba fuera de control.

Al arribar, los agentes corroboraron que la mujer insultaba a los presentes y gritaba incoherencias , lo cual les hizo presumir que se encontraba bajo los efectos de bebidas alcohólicas y sustancias tóxicas.

La agresora, vestida con un pulóver de Argentina, calza color gris y zapatillas negras, se enardeció mucho más aún ante la presencia de los uniformados. En ese contexto, la mujer se abalanzó sobre uno de los policías y rasguñó su rostro , mientras escupía e insultaba al aire.

El uniformado sufrió una lesión leve en el cuerocabelludo, cerca de la oreja izquierda.

Ante la gravedad de la situación, los efectivos lograron reducir a la atacante, que se negaba a ser esposada y lanzaba puntapiés hacia la Policía.

El fiscal de turno, Juan Pablo Santos , imputó a la mujer por el delito de atentado a la autoridad.

Fuente: Infobae