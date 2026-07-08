Javier Milei dio detalles de los cambios que busca aplicar en la carta orgánica del Banco Central

Este miércoles, el presidente Javier Milei dio detalles sobre la reforma a la carta orgánica del Banco Central (BCRA) que impulsan desde el Gobierno.

“Lo que permitía la carta orgánica era emitir indiscriminadamente y por cualquier motivo. La consecuencia es obvia: cuando llegamos al poder teníamos una inflación del 1.5% diario... No hay que ser un genio para mirar la dinámica de la inflación “, consideró al respecto de la modificaciones establecidas sobre la ley durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente del BCRA en 2012 y que ahora la administración mileísta busca derogar.

Para el Presidente, esa modificación amplió las facultades del BCRA para financiar al Tesoro, debilitó su independencia y justificó una expansión monetaria que alimentó el proceso inflacionario de los años siguientes.

Milei puso el foco especialmente en el artículo 3 de la actual Carta Orgánica, que define los objetivos del BCRA. “Vamos a prohibir taxativamente el financiamiento del fisco : va a estar penado por ley. También vamos a apuntar al Poder Ejecutivo y a los miembros del legislativo que quieran hacer disparates sancionando leyes que no tienen contrapartida presupuestaria", subrayó en diálogo con El Observador .

Por otro lado, se refirió al dato de la inflación de junio que se conocerá en los próximos días. “Están las expectativas del mercado, que ponen ese número en 2% o ligeramente debajo , lo cual sería una buena noticia”, evaluó y añadió: “Acá lo importante es cómo se mata la inflación y se deja de emitir. Eso es lo que hicimos y tarde o temprano va a bajar. Ese proceso se retrasó por culpa de la política “.

Respecto de cuándo llegará el crecimiento económico a los “argentinos de a pie”, subrayó que la Argentina está creciendo a una velocidad 5 veces más fuerte que en todo el siglo previo. “No se pueden remediar 100 años de hacer las cosas mal en dos años y medio. Es un proceso que demanda tiempo , nada se logra de la noche a la mañana", deslizó.

De cara al año electoral de 2027, no descartó acuerdos con otros bloques políticos: “Consenso no es con cualquiera. No es ni hablar por hablar ni hablar con cualquiera , es hablar con los que comparten la idea que tenemos de país. La Argentina durante 90 años apuntó para el lado de la izquierda. Ahora decidimos cambiar de rumbo y lo llevamos para la libertad".

“Acá lo importante es confirmar el rumbo del cambio: si queremos seguir profundizando el modelo de la libertad o el modelo que teníamos hasta 2023 que es de decadencia”, diferenció.

Finalmente, se refirió al contexto mundialista y a la posibilidad de recibir a los jugadores de la selección argentina cuando regresen al país. “Yo puse Casa Rosada a disposición: ese día la vacío para que no haya influencia política, yo me quedo en Olivos . Hasta me tomaría el trabajo de convencer a mi hermana de que no vaya a trabajar: la pongo a disposición, que la usen sin problema “.

Y cerró: “Yo no tengo nada que hacer en esa foto, no soy digno de esa foto porque los que ganan en la cancha son ellos, el logro es de ellos y la fiesta es de ellos y de los argentinos".

Fuente: La Nación