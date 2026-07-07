“Se equivocaron de Juan Carlos Santos”, el insólito error por el que convocaron al homónimo de un testigo en el caso Cuadernos

Durante una nueva audiencia del juicio por los Cuadernos de las Coimas , el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) llamó para que declare a un testigo propuesto por la fiscalía: Juan Carlos Santos . Todos creyeron inicialmente que era un contador ex integrante del fisco. “Quiero aclarar algo, se equivocaron de Juan Carlos Santos ”. Se trataba de un homónimo .

Una particular situación se suscitó en el marco del debate donde se juzga el circuito de sobornos que empresarios contratistas del Estado, pagaron a ex funcionarios de la administración kirchnerista para garantizarse obras, licitaciones, concesiones, entre otros.

Bajo la continuidad de la línea de trabajo del Ministerio Público Fiscal representado en este juicio por Fabiana León, se avanzó este martes con las declaraciones testimoniales de ex integrantes del ARCA. La tarea propiciada es la reconstrucción de los movimientos financieros de las compañías que fueron parte de la estructura de corrupción investigada.

El primer testigo en subir al estrado frente al TOF 7 integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, fue Juan Carlos Santos.

Después de jurar decir sólo la verdad en el marco del juicio, la fiscalía le formuló la primera pregunta: “¿Usted trabajó en la ex AFIP?”, contador de profesión el testigo fue taxativo al responder: “No” .

Unos segundos después silencio se produjeron en la sala de audiencias. Se le repreguntó nuevamente y allí el testigo pidió la palabra: “¿Puedo decir algo?, se equivocaron de Juan Carlos Santos” .

Ante la sorpresa de los testigos, el presidente del TOF 7 detectó que se trataba de un homónimo, no del testigo que solicitó la fiscalía.

El presidente del TOF 7, Enrique Méndez Signori le consultó si cuando lo citaron como testigo “no le explicaron a qué venía, de qué se trataba”. Allí, Juan Carlos Santos relató que le enviaron un WhatsApp informándole que sería citado .

Dio más detalles al respecto: “Yo me encontraba en el exterior con mi hija y tuve que regresar para presentarme hoy” .

El juez Méndez Signori le pidió perdón por el error al testigo y lo invitó a retirarse de la Sala de Audiencias donde los presentes no salían, aún, del asombro.

La secretaria del Tribunal explicó que cuando se contactaron con el testigo, el mensaje explicitaba de qué juicio se trataba, como así también se le dio a conocer el listado de las personas implicadas en el debate.

Pasadas las 08.45 Santos se retiró del edificio de Comodoro Py. Como la siguiente testigo fue citada recién para las 09.30, el juicio pasó a un cuarto intermedio.

Dando continuidad al juicio, este martes la audiencia se fijó un poco más temprano de lo habitual y con la misma línea de trabajo propuesta por el Ministerio Público Fiscal: los ex funcionarios del fisco que dieron cuenta de movimientos irregulares de dinero, por parte de un grupo de empresas bajo investigación en el marco de la maniobra delictiva que condujo a Cristina Kirchner, a 19 ex funcionarios y más de 60 empresarios, a juicio oral.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín