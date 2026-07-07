Dolor por la repentina muerte de una diputada de San Luis de 46 años durante un viaje familiar

La provincia de San Luis está de luto por la repentina muerte de una diputada provincial de apenas 46 años. Se trata de Luciana Perano , quien falleció el domingo tras sufrir un infarto mientras se encontraba de viaje por la localidad pampeana de Parera, donde había nacido.

De acuerdo a medios locales, Perano se encontraba junto a su familia cuando, al momento de iniciar su regreso a San Luis cerca de las 7, sufrió una descompensación . Con ella estaba su esposo Martín Olivero, senador provincial y ex intendente de La Punta, también oriundo de Parera.

Ante el deceso repentino, el cuerpo fue trasladado a General Pico para la realización de la autopsia correspondiente, según informó El Diario de La Pampa .

Perano había iniciado su segundo mandato como diputada provincial el 10 de diciembre de 2025, en representación del departamento Juan Martín de Pueyrredón, bajo la bandera del Frente Ahora San Luis . Anteriormente había completado un mandato desde diciembre de 2021 como parte de Unidos por San Luis, la fuerza liderada por el gobernador Claudio Poggi.

Actualmente presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales e integraba la Comisión Bicameral Permanente de Control de Legalidad de Ordenanzas Dictadas por Intendentes Comisionados Municipales. En los últimos tiempos, su actividad parlamentaria estuvo centrada en el impulso a la creación del municipio del Suyuque. Antes de llegar a la Cámara de Diputados, se había desempeñado como concejal en la ciudad de La Punta.

“De manera inesperada y con profundo dolor despido hoy a la LUCHI. Luciana Perano era Diputada Provincial por el Frente Ahora San Luis, dirigente de Avanzar, y excelente madre, esposa y amiga. Mi pésame para Martín, sus hijos y demás familia. Te vamos a extrañar Luchi QDEP ”, escribió Poggi en su cuenta de X.

Por su parte, el esposo de Perano, el senador Martín Olivero, compartió un sentido mensaje en las redes sociales. "Hasta siempre mi amor. Te vamos a extrañar mucho" , escribió junto a una fotografía familiar tomada durante la jura de ella como diputada provincial. En la imagen aparecen ambos junto a sus hijos, en uno de los momentos más importantes de la carrera política de la legisladora.

La publicación rápidamente se llenó de mensajes de acompañamiento de dirigentes, funcionarios, amigos y vecinos, quienes expresaron sus condolencias a la familia y recordaron a Perano por su compromiso político y su calidez humana.

El último adiós a la legisladora se llevó a cabo este lunes en su localidad natal, informó el medio El Chorrillero . Hasta allí viajaron el gobernador Claudio Poggi, el vicegobernador Ricardo Endeiza, familiares, allegados y autoridades provinciales, quienes acompañaron a Olivero y a sus hijos en un momento de profundo dolor.

Fuente: Clarín