El gobierno de Tucumán decretó asueto administrativo este martes para ver Argentina-Egipto: “Nos regalan ese poco de alegría que al pueblo le hace falta”

El gobierno de la provincia de Tucumán decretó un asueto administrativo a partir de este martes al mediodía por el partido entre Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 , en una medida que alcanzará a toda la administración pública.

La medida, que comenzará a regir una hora antes del partido, afectará a la administración pública y a las escuelas, que no tendrán clase en su turno tarde.

A la par, e l comercio adaptará sus horarios y el transporte urbano reducirá su frecuencia durante el tiempo en que juegue la Scaloneta, de acuerdo a la información brindada por el gobierno provincial.

El asueto fue oficializado mediante una resolución del Poder Ejecutivo.

“Es un tema discutible y una decisión, podríamos decir, polémica, donde muchos van a estar de acuerdo y otros en desacuerdo. Pero Argentina es la que le está regalando ese poco de alegría que le está haciendo falta al pueblo. Es la que le sacó una sonrisa, un festejo, a muchas familias que vienen sufriendo”, sostuvo el gobernador provincial Osvaldo Jaldo

"Por eso, como gobierno, vamos a instrumentar una resolución para que a partir de las 12 vamos a dar asueto administrativo, que alcanza a todas las áreas del sistema de gobierno, incluyendo las escuelas", reforzó en declaraciones a medios locales.

Jaldo aclaró que la medida afectará únicamente al Poder Ejecutivo. “Los otros poderes (Legislativo y Judicial) deberán ver qué hacen, al igual que los comercios, para que puedan tomar la decisión que consideren”, aclaró.

Hace unas semanas, el gobierno de La Rioja había declarado un feriado administrativo casi de urgencia durante la noche del partido entre Argentina y Argelia, para que no se trabaje en la admnistración pública durante la mañana siguiente. En esa ocasión, también había corrido para empleados y para las escuelas.

Argentina jugará contra Egipto este martes desde las 13 horas en el estadio Mercedes Benz de Atlanta por los Octavos de Final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Se podrá ver por Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública.

Egipto llega tras haber derrotado a Australia por penales por 4 a 2, luego de empatar 1 a 1 en el tiempo regular. Antes venía de empatar 1 a 1 con Bélgica en el debut, derrotar a Nueva Zelanda 3-1 e igualar con Irán 1 a 1.

Fuente: Clarín