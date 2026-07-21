Se declaró culpable el capitán de la remolcadora que causó la muerte de Mila Yankelevich, nieta de Cris Morena

A casi un año del accidente ocurrido en Miami en el que murió la nieta de Cris Morena, Mila Yankelevich , se declaró culpable Yusiel López Insúa, el capitán de la barcaza que impactó contra el velero en el que viajaba la niña junto a otras cuatro menores y una instructora del campamento de verano al que asistían.

El hombre aceptó cargos de homicidio involuntario por el episodio en el que murieron la niña de 7 años y dos de sus compañeras, Erin Victoria Ko Han, de 13 y Arielle Mazi Buchman -quien había llegado viva al hospital pero falleció días más tarde-. En el accidente también había resultado heridas las otras dos niñas que viajaban en el velero.

La información fue difundida por medios locales que citaron los registros judiciales de la causa. El accidente ocurrió el 28 de julio del año pasado, cuando el velero en el que viajaban las cinco menores impactó contra la embarcación empujada por el remolcador.

Según indicó Miami Herald , el capitán enfrentaba una pena de hasta diez años de prisión si era declarado culpable en el juicio, pero como parte del acuerdo de culpabilidad , la fiscalía pidió que sea condenado a una pena de un año de cárcel y seis meses de arresto domiciliario.

López Insúa había adelantado su decisión de aceptar la responsabilidad por el accidente en mayo, cuando informó a través de su abogado que se declararía culpable para evitar el juicio y, así, no revivir la tragedia.

El capitán de la embarcación estaba acusado de homicidio involuntario por operar el buque sin los sistemas adecuados de visión , como cámaras y radares.

En detalle, las autoridades señalaban al capitán por conducir el remolcador con visibilidad hacia adelante obstruida por una caseta de cubierta y por una grúa. Además, sostenían que no había nadie a bordo cumpliendo el rol de guía. Y, finalmente, apuntaban que al momento de la colisión estaba usando su teléfono celular.

El velero en el que viajaba Mila Yankelevich pertenecía al programa de verano de la Youth Sailing Foundation del Miami Yacht Club , un campamento de ocho semanas en el que los chicos realizan distintas actividades que incluyen la práctica deportes como fútbol y básquet, y de hacer juegos "en tierra", pero que tiene como actividad central las actividades náuticas.

Como parte del entrenamiento, los niños y adolescentes que participan de las actividades aprenden, entre otras cosas, a navegar y a hacer kayak, windsurf y stand up paddle.

Fue durante una de estas actividades que el velero en el que viajaban las cinco menores de entre 7 y 13 años junto a una instructora de 19 años fue chocado por una barcaza frente a la isla Hibiscus, en la Bahía de Biscayne. La fuerza del impacto del remolcador arrojó al agua a las ocupantes de la embarcación . Dos de ellas, la nieta de Cris Morena y Erin Victoria Ko Han, murieron en el lugar, mientras que otra de las compañeras fue llevada a un hospital y falleció a los pocos días.

Fuente: Clarín