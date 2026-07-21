Un hombre intentó salvar a su ganado y murió en medio de los incendios en Salta

Un hombre de 38 años murió tras quedar atrapado en medio de los incendios que desde el fin de semana afectan a la zona de alta montaña de Salta, en el norte de la provincia. La víctima intentaba combatir el fuego para salvar a los animales que criaba .

El episodio ocurrió el sábado en paraje Punta Laja , en la localidad de Nazareno , hasta donde el poblador se había trasladado para sofocar los focos ígneos activos en el lugar. Sin novedades de él desde ese monento, sus familiares reportaron la desaparición.

Horas después del aviso de la familia, personal de Criminalística y el médico legal de la Policía fueron hasta el lugar de la tragedia y encontraron su cuerpo sin vida. El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Daniel Espilocín , informó que la causa de la muerte fue un "shock hipovolémico" a raíz de las quemaduras sufridas .

En tanto, el funcionario judicial indicó que "se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes para lograr el esclarecimiento de lo sucedido".

En declaraciones a Profesional Play , Irma Tolaba , una familiar del hombre que perdió la vida, contó cómo fue la escena que terminó de forma trágica . "Vio que el fuego se venía y se metió a apagar" , dijo la mujer, quien relató que la víctima había salido con su hijito en brazos. No obstante, frente a la peligrosidad de la situación, lo dejó.

" Fue una desesperación porque él vivía de su hacienda, de su ganado . Me imagino que él se desesperó, que el fuego se iba atacando para su ganado, de su familia", señaló Tolaba, quien mencionó que el hombre " criaba vacas y cabras ".

"Estaban tratando de apagarlo y dicen que se desesperó y decía que no podía ser que su hacienda se quemara", describió.

Los incendios que se cobraron la vida del trabajador consumieron cerca de 7.000 hectáreas y afectaron a unas 50 familias, pequeñas productoras, que perdieron diversos tipos de ganado, pasturas e instalaciones de puestos transitorios ganaderos. El fenómeno ocurre en medio de las ráfgas de vento Zonda que desde hace días se registran en el noroeste del país.

Por su parte, desde la Municipalidad de Nazareno destacaron que el fuego "se está apagando gracias al frente frío del este que entró" a la región.

Una niña de 12 años sufrió graves quemaduras que afectaron aproximadamente el 70% de su cuerpo en el paraje Corrales, que pertenece a la comunidad indígena La Mesada, en Iruya.

Según consignó El Tribuno , "debido a la ubicación remota y a los tiempos que demandó la evacuación inicial, la paciente presentó complicaciones internas" que requirieron su derivación en el Hospital Materno Infantil de Jujuy y posteriormente a un vuelo sanitario hacia el Hospital Garrahan, a fin de que reciba atención de mayor complejidad.

El viento Zonda golpeó fuerte en los últimos días a la zona cordillerana y también una amplia región de Salta. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en las próximas horas se mantiene el alerta amarillo por viento, aunque ya cesó la advertencia por el Zonda.

Fuente: Clarín