Alerta naranja por nieve en la cordillera: rescates, rutas cortadas y poblaciones aisladas en Catamarca, Mendoza y San Juan

La intensa nevada que golpea la cordillera del lado argentino causó complicaciones en decenas de localidades de Mendoza, San Juan y Catamarca, donde este martes rige el alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a causa de las tormentas de nieve.

En Antofagasta, Catamarca, las autoridades debieron armar un operativo de emergencia para rescatar a un grupo de turistas y a siete trabajadores mineros que quedaron varados como consecuencia de la nevada.

Las tareas comenzaron durante la jornada del lunes y se extendieron hasta las 5 de la madrugada de este martes, tras varios vehículos que quedaron varados en las rutas provinciales por la nevada.

El operativo de rescate se desplegó en el Salar del Hombre Muerto. El director provincial de Defensa Civil, Walter Zárate, confirmó al diario El Ancasti que en la última camioneta localizada viajaban cinco personas.

En las tres provincias efectivos del Ejército, Gendarmería Nacional y las delegaciones locales de Policía, bomberos y Defensa Civil trabajaban en conjunto con las autoridades de cada distrito para monitorear la situación y acudir en ayuda de los pobladores que hayan quedado aislados por la nevada.

En Mendoza, por su parte, la Alta Montaña recibirá nevadas intensas hasta los primeros días de agosto. Allí se ven techos blancos, puertas y ventanas sepultadas, caminos cubiertos por más de 3 metros de nieve y la ruta internacional cerrada.

"Hoy, en Alta Montaña, estamos viviendo un temporal histórico de nieve . Por suerte,hoy abro la puerta de mi casa y encuentro más de dos metros de la nieve más pura y abundante que recuerdo desde mi infancia. Podemos convertir este invierno en una verdadera vidriera al mundo", destacó en sus redes sociales el guía turístico Matías Cortizo, quien vive en la zona.

En Calingasta, una localidad sanjuanina ubicada sobre el margen del río de los Patos, el frío se hizo sentir. Cortes de energía eléctrica, problemas en el suministro de agua, suspensión de clases y complicaciones para vecinos, turistas y trabajadores mineros.

"Estamos transitando una tormenta de nieve sin precedentes en las últimas décadas. Tenemos que remontarnos a los años 90 para encontrar un fenómeno similar" , lo graficó Ramón Ossa, prestador turístico, en una entrevista con Radio MIL20.

#Mendoza Una patrulla de la Compañía de Cazadores de Montaña 8, equipada con un vehículo Tucker Sno-Cat, evacuó a un poblador de la zona de #PuenteDelInca que había quedado aislado por las fuertes nevadas. #UnEjércitoEnAcción @MinDefensa_Ar pic.twitter.com/ZfuAFRtI9p

"El peso de la nieve hizo colapsar las ramas y eso cortó el tendido eléctrico. A raíz de esos cortes también dejaron de funcionar las plantas que abastecen de agua potable", narró.

Según Ossa, en varios puntos la nieve alcanzó entre 8 y 12 centímetros de altura. En otros lugares, como Río Blanco, superó los 20 centímetros. A eso se sumó el deshielo y el barro, y la llegada masiva de trabajadores mineros que debieron refugiarse en los pueblos.

En Catamarca, por ejemplo, se registraron vientos de hasta 120 kilómetros por hora en el marco de una nevada que los medios locales calificaron de "histórica". En la provincia la alerta rige en la Puna de Tinogasta, la Puna de Belén, la Puna de Santa María y la Puna de Antofagasta de la Sierra.

En este último lugar, las temperaturas fueron feroces. Mínima de 3 grados bajo cero y una máxima prevista para este martes de apenas 5 grados.

Durante la mañana se registraron ventiscas y, para el resto del día, se esperan temperaturas bajo cero, nieve, ventiscas y fuertes vientos.

Según el diario La Unión, en lugares como La Aguadita los vecinos capturaron videos de vicuñas y ovejas cubiertas de nieve.

Fuente: Clarín